Jeff Skinner ne tarit pas d’éloges envers ses coéquipiers

À quelques mois de profiter de l’autonomie complète, l’attaquant des Sabres de Buffalo Jeff Skinner connaît la meilleure saison de sa carrière, et son coéquipier Jack Eichel y est certainement pour quelque chose.

Skinner n’a jamais marqué plus de 37 buts en une saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), fait qu’il a accompli lors de la saison 2016-2017. Cette année, il a atteint pour une quatrième fois le plateau des 30 filets, bien qu’il n’a disputé que 48 rencontres. Ses 44 points lui confèrent également son meilleur rendement offensif jusqu’ici en carrière.

De son propre aveu, Eichel est l’une des principales raisons de cette production en hausse.

«C’est probablement la meilleure production que j’ai eue [avec un centre], et il est probablement le joueur le plus talentueux avec lequel j’ai joué», a dit Skinner, selon le site officiel de la LNH.

«Je ne sais pas si vous appelez cela de la chimie ou du talent, mais je crois que pour moi, lire son jeu est facile parce qu’il est si talentueux. Le jeu semble se dérouler plus lentement pour lui, et comme résultat, il attire ses couvreurs et ouvre le jeu pour tous ses coéquipiers sur la glace. Pas juste pour moi, mais pour les autres ailiers et les défenseurs.»

Payer pour voir Dahlin

Eichel n’est par ailleurs pas le seul joueur des Sabres à avoir reçu des éloges de Skinner. Le défenseur Rasmus Dahlin, le tout premier choix lors du dernier repêchage de la LNH, l’a grandement impressionné.

«Il est pas mal bon, hein? Je paierais pour le voir jouer, a-t-il lancé. De voir un défenseur de 18 ans s’ajuster si parfaitement à un nouveau pays démontre bien son caractère. Sur la glace, il est hyper talentueux. Il va continuer à s’améliorer et sera amusant à voir jouer pour longtemps.»

Avec de tels commentaires, il serait difficile de croire que Skinner ira voir ailleurs cet été. Les Sabres devront toutefois lui consentir beaucoup d’argent pour conserver ses services.