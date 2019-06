Jonathan Roberge prend une pause de la radio

Jonathan Roberge a révélé au magazine La Semaine, les raisons derrière sa décision de prendre une pause de la radio.

Jo Roberge est surtout connu pour son émission matinale présentée sur les ondes d’Énergie et comme porte-parole de Tattoo Nouvelle Ère. Il porte aussi le chapeau de papa et de conjoint. La décision d’arrêter la radio n’était pas facile, mais c’était nécessaire.

«Ça fait sept ans que je suis avec ma blonde et ça fait sept ans que notre vie se déroule en fonction de ma carrière» mentionne-t-il en entrevue.

Aussi, c’est pour des raisons d’humeur qu’il prend congé du micro. Se réveiller très tôt apporte son lot d’inconvénients pour le moral.

«[...] Ce n’est pas normal que nos enfants nous tombent sur les nerfs et qu’on soit bête avec eux sans raison! Pourtant, à cause de la fatigue, c’est ce qui est arrivé. L’autre jour, mon fils préparait un exposé oral dans la cuisine pendant que je travaillais au salon et je lui ai demandé de baisser le ton...Ma blonde m’a regardé en voulant dire “Hey, le clown, va dans ton bureau si tu n’es pas content. La vie ne tourne pas autour de toi!” Elle avait bien raison. [...] Quand ça faisait six mois qu’elle me disait que je n’étais plus endurable, j’ai compris qu’il fallait que je quitte la radio.»

D’ailleurs, ce n’est pas le seul événement qui a fait réagir Jonathan Roberge. Le décès de sa belle-mère lui a aussi donné «une claque au visage».

«J’aimais énormément ma belle-mère. Mon amoureuse et moi étions ses aidants naturels, elle habitait chez nous. Elle est décédé un mois avant la naissance de Jules. Ça a été un coup dur.»

Malgré les obstacles, de beaux projets attendent Jonathan et sa famille. Sa conjointe ouvre cet automne le Viridi café, dans le Vieux-Chambly. L'animateur a aussi trois semaines de vacances entièrement dédié à ses proches.

«J’ai bien averti Xavier que c’est moi le père achalant qui va aller constamment cogner à sa porte de chambre pour lui lancer la balle.»

