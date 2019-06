Julie Lemieux dirigera l’Opération Enfant Soleil

Élue de premier plan sur la scène municipale de Québec jusqu’en 2017, Julie Lemieux deviendra présidente et directrice générale de l’Opération Enfant Soleil à la fin du mois.

L’ex-bras droit du maire Régis Labeaume a été choisie pour succéder à Anne Hudon qui était à la tête de l’organisme depuis quatre ans. L’annonce a été faite samedi matin, à la veille du 32e Téléthon Enfant-Soleil.

Mme Lemieux entrera en poste le 25 juin prochain. Elle quittera alors ses fonctions de secrétaire générale au Musée de la civilisation.

«La cause d’Opération Enfant Soleil me touche au plus haut point. J’ai pu constater les petits et les grands miracles réalisés par l’organisation et ses partenaires auprès des enfants malades et de leur famille, et je désire ardemment me joindre à l’équipe pour contribuer à l’avancée de cette cause essentielle», a déclaré l’ancienne vice-présidente au comité exécutif de la Ville de Québec.

La conférence de presse de samedi a aussi permis de remettre la somme de 2 308 043 $ au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec en présence de plusieurs enfants qui bénéficient quotidiennement de soins pédiatriques.

Plus de détails à venir...