Karine Vanasse se prononce sur l’avortement avec une photo intime

Karine Vanasse s’est prononcée de manière artistique sur le débat portant sur l’avortement. Elle sentait le besoin de s’exprimer sur le sujet et surtout, de faire part de son opinion aux hommes de l’industrie.

En s’unissant avec le photographe Nicolat Blanchet , la comédienne défend le droit à l’avortement en mentionnant sa propre histoire. Les photos sont publiées sur son compte Instagram et celui de l'artiste photographe.

La Drummondvilloise ne se gêne pas pour mettre sa vulnérabilité en premier plan en prêtant son corps à l’art visuel. Également, elle prend le temps de prendre position dans ce grand débat.

«Ce n’était pas prévu, mais je me sentais prête, à ce moment-là, d’assumer cette responsabilité pour le reste de ma vie. À un autre moment, dans d’autres circonstances, la décision aurait pu être différente.»

«Il y a un peu plus d’un an je suis devenue maman. Parce que c’était mon choix à ce moment-là de le devenir. Et ce choix, ce droit, doit rester le nôtre.»

Cette décision et cette responsabilité lui appartenait totalement. elle prône l’importance de choisir ce qui nous plaît et ce qui est bon pour nous. D’agir en conséquence de notre bien-être avant celui d’autrui. Elle défend aussi qu’il faut s’informer, s’éduquer et connaître avant de critiquer celles qui arrêtent volontairement une grossesse.

«Le débat se rapproche de nous toutes. Certains politiciens attendent avant de se prononcer et d’autres se prononcent avec des intérêts autres que les nôtres. Svp, informez-vous.»

«Aucune femme ne devrait être jugée par autrui, par une autre personne qui aurait commis une décision différente. Aucune femme ne devrait être jugée par quelqu’un d’autre parce que leurs décisions ne sont jamais complètement faciles. Ces décisions ne sont pas prises à la légère ou rapidement*.»

«Je savais que ça allait avoir un impact sur le restant de mon existence. Mais, je n’ai jamais douté ma décision, car à ce moment dans ma vie, dans ces circonstances, je me sentais prête pour occuper ce rôle.»

Karine Vanasse est devenue maman en avril 2018 de son premier enfant. Les paroles de Vanasse sur la grossesse en feront réfléchir plus d’un.

*Wendy Davis, 2013, Sénateur Texan.