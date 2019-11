La borne Helix Fi pour les familles qui ne veulent pas dépasser les bornes !

En collaboration avec

Le Wi-Fi est devenu le meilleur moyen d’accéder à Internet, un vaste territoire qui peut inquiéter les parents!

Avec ses réglages de sécurité et son contrôle parental parmi les plus complets sur le marché, la borne Helix Fi propose un accès juste assez illimité à Internet pour que toute la famille puisse naviguer sur la Toile l’esprit en paix.

Du Wi-Fi partout dans la maison

Le design compact et élégant de la borne Helix Fi dissimule un modem ainsi qu’un puissant routeur Wi-Fi qui offre une couverture pour toute la maison. Et si votre maison est très grande ou qu’elle compte plusieurs étages, il suffit de brancher des relais Wi-Fi dans une prise de courant pour qu’ils étendent votre couverture réseau là où le signal était faible ou inexistant.

Comme ça, aucun risque que la console de jeu vidéo du sous-sol ne perde son accès au réseau. Et comme l’Internet avec Helix est illimité , même les longues mises à jour de cette fameuse console ne causeront plus de soucis... Ça vous laissera le temps de visionner des tutoriels sur YouTube qui feront de vous un meilleur joueur, bricoleur ou cuisinier!

Un contrôle parental optimal

On trouve une foule de choses sur Internet. Il y en a même des vertes et des pas mûres! C'est pourquoi dès son activation, la fonction de Navigation sécurisée de la borne Helix Fi vous protège des tentatives d'accès illicites à vos appareils ou vos données et bloque les sites malicieux. Ça vaut pour tout le monde connecté au réseau de la maison, peu importe l’appareil utilisé.

Pour les parents soucieux du temps d’écran de leurs enfants et du contenu auquel ils accèdent, l’appli Helix Fi propose aussi deux façons d’assurer que personne n’exagère. On peut d’abord imposer un temps d’accès d’une durée spécifique à Internet pour chaque jour de la semaine. Par exemple, on peut décider de limiter cet accès à deux heures par jour durant la semaine, et d’en donner un peu plus durant le week-end.

Le contrôle parental d’Helix Fi peut aussi imposer un horaire quotidien durant lequel cet accès est autorisé, pour passer plus de temps en famille (on peut mettre la limite pour l’heure du souper, par exemple) ou pour garantir un temps de sommeil de qualité à tous.

Parce qu’avoir Internet à la maison, c’est bien. Avoir Internet vraiment partout dans la maison, c’est mieux. Avoir le plein contrôle sur ce qui passe par l’accès Internet de la maison, c’est idéal ! Et vous n’aurez pas à vous inquiéter de ce que font les enfants quand ils ont les yeux rivés sur leur appareil mobile... Helix s’assure de le faire à votre place!