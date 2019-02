La CAQ ne peut pas couper dans le gras, car il n’en reste plus, plaide Barrette

Les libéraux de Philippe Couillard ont tellement coupé qu’il n’est pas possible pour le gouvernement Legault de faire de nouvelles compressions sans toucher les services, plaide Gaétan Barrette.

«Je ne peux pas concevoir qu'après l'exercice que notre gouvernement a fait, un objectif, clairement, de réduction des dépenses, qu’il puisse affirmer qu'il est capable d'aller chercher des économies additionnelles sans toucher aux services», a lancé aujourd'hui l’ancien ministre de la Santé, lors d’un débat parlementaire avec le président du Conseil du trésor caquiste Christian Dubé.

M. Barrette s’est retrouvé en terrain hostile avec son interpellation sur «la demande irresponsable [...] de compressions budgétaires pour financer les promesses électorales caquistes».

Les élus caquistes ont fait leurs choux gras de «l’austérité libérale». Le caquiste Simon Allaire a raillé l’ancien gouvernement, qui a pratiquement forcé les enfants à devenir «végétariens» dans certains services de garde où la viande et le poisson ont été sacrifiés, a-t-il déploré.

Christian Dubé a renchéri: «Ce n'est pas drôle du tout, ce que les gens ont vécu dans cette période d'austérité là, pour trois ans.»

Barrette rétorque

Mais Gaétan Barrette a rétorqué à chacune des attaques. Il se dit très heureux pour M. Allaire, qui s’est plaint d’avoir attendu trois ans pour avoir l’appel d’un médecin de famille. «Grâce à mes démarches, il fait partie du plus de 1 million de personnes qui ont accès à un médecin de famille. Ce n'est pas trois ans qu'il aurait attendus, c'est probablement 10 ans, puis il n'en aurait jamais eu», a-t-il laissé tomber.

Au-delà des effets de toge, Gaétan Barrette a dépeint un cadre financier caquiste défaillant, qui prévoit des compressions de 450 M$ pour l’an prochain seulement, mais qui ne tient pas compte des promesses absentes et de l’explosion de coûts d’éléments phares du programme de François Legault.

Les maternelles 4 ans sont passées de 250 M$ à une fourchette de 400 à 700 M$. La baisse de taxe scolaire, de 700 à au moins 900 M$. Le troisième lien, les élargissements d’autoroutes et le prolongement du REM n’ont pas encore été ajoutés au plan québécois des infrastructures. M. Barrette demande plus de transparence de Christian Dubé, qui, lorsqu'il était dans l’opposition, exigeait des cibles claires et publiques, notamment dans les réductions de dépenses.

Où trouvera-t-il l'argent?

Christian Dubé a plaidé que son gouvernement ne toucherait pas aux services offerts aux citoyens, qu’il s’agissait «d’optimisation». Le seul exemple qu'il ait donné est toutefois celui d’une meilleure gestion de l’informatique par la sous-traitance des centres de données. Il n’a pas indiqué où il trouverait 150 M$ dans l’évaluation des programmes, par exemple, ni quels postes seraient abolis dans la fonction publique (93 M$).

M. Barrette craint surtout pour les petits ministères. «S'il ne touche pas à l'éducation, et je postule qu'il n'est pas possible de toucher à la santé, c'est une somme substantielle qu'il doit aller chercher dans les ministères restants [...] des compressions significatives», a-t-il déploré.

«La culture, là, on va optimiser ça comment? On va demander aux artistes de chanter une chanson moins longtemps? Les pièces de théâtre en trois actes vont être des pièces de théâtre en deux actes? Ça va être quoi?» a-t-il ajouté.

M. Barrette s’est plaint de n’avoir eu que peu de réponses et promet déjà un match revanche lors de l’étude des crédits budgétaires, au printemps.