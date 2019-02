La direction des Blue Jackets envoie un message fort

La direction des Blue Jackets de Columbus a envoyé un message clair à la date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey (LNH). Elle veut gagner dès cette année et les joueurs ne pourraient être plus heureux de ce vote de confiance.

Il y a quelques jours, plusieurs observateurs du milieu du hockey croyaient que la priorité du directeur général Jarmo Kekalainen était de gérer les dossiers des Russes Artemi Panarin et Sergei Bobrovsky, tous deux joueurs autonomes au terme de la saison.

Le Finlandais a plutôt décidé d’y aller le tout pour le tout cette année en faisant l’acquisition des attaquants Matt Duchene et Ryan Dzingel, du défenseur Adam McQuaid et du gardien Keith Kinkaid.

«Nous voulions lancer un message, principalement au vestiaire, mais aussi aux partisans, que nous sommes sérieux à propos de la victoire cette année, a dit le DG au site officiel de la LNH. Les joueurs ne se préoccupent pas des choix au repêchage.»

Excités

S’il souhaitait motiver ses troupes pour le dernier droit de la campagne, Kekalainen semble avoir réussi.

«Je suis vraiment excité avec ce qui s’en vient, a dit le capitaine Nick Foligno. Je crois que le plus important quand tu ajoutes des joueurs, c’est que ça signifie que tu te mets en bonne position. Et évidemment, les joueurs acquis t’excitent davantage. On a obtenu quelques très bons joueurs.»

«En regardant notre profondeur présentement, les joueurs sont excités. Je crois que ça permet à tout le monde d’être sur la bonne chaise et maintenant, c’est à nous [de gagner].»

Une première chance

Duchene est possiblement l’un des joueurs les plus enthousiastes de l’équipe. À ses 10 premières saisons dans la LNH, il n’a disputé que huit matchs éliminatoires. Pour la première fois, il croit qu’il fait partie d’une équipe qui peut viser la coupe Stanley.

«Tu ne sais jamais combien d’occasions tu auras. Je n’ai jamais eu d'opportunité de [viser la coupe Stanley]. Je n’ai jamais pu renifler la coupe. Je crois maintenant que si nous faisons bien les choses, nous serons bien outillés pour nous y rendre.»