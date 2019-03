La Nintendo Switch est sortie il y a deux ans aujourd’hui

Il y a deux ans, une foule de gens ont tenu pour la première fois entre leurs mains la toute nouvelle console de Nintendo: la Switch.

Les gameurs avaient hâte. Mais, il y avait beaucoup de méfiance envers cette petite console hybride. Depuis les bandes-annonces de dévoilement, Nintendo laissait un peu l’impression que la Switch ciblait les casual gamers, et que le mode portable était plus une «gimmick».

Est-ce qu’on voulait vraiment s’asseoir quatre personnes, en cercle, écran de Switch devant nous et jouer au Basket en multi?

Nintendo était vulnérable. La Wii U de 2012 n’avait pas performé autant qu’espéré. Le gamer qui passe huit heures avec Dark Souls n’était pas le gamer Nintendo.

De plus, seulement une dizaine de jeux avaient été confirmés pour le jour de lancement. Nintendo pouvait-elle seulement surfer sur l’engouement envers The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour assurer son succès? Le mode portable était-il assez impressionnant pour être utilisé tous les jours?

Malgré sa vulnérabilité, la compagnie avait du cran, parce qu’elle avait raison. Beaucoup de gamers, moi comprise, ont pardonné la compagnie pour le manque de jeux de lancement parce que celle-ci venait de lancer un des meilleurs jeux de tous les temps ... sur une des meilleures consoles du moment.

Deux ans plus tard, la «hantise Wii U» n’est qu’un souvenir lointain, et les chiffres le démontrent. La Switch est la console la plus rapidement vendue de sa génération, et Nintendo a vendu plus de jeux que tous ses compétiteurs.

La peur de manquer de titres s’est rapidement estompée, aussi. La boutique en ligne est si remplie que c’est rendu un running gag quand un nouveau port y apparait. «Bon, encore un port Switch.»

La sélection de jeux indépendants ou «nindies» est aussi plus généreuse que jamais. Pas le goût de dépenser 80$? Pas de problème, il y a des jeux (parfois obscurs) pour quelques dollars, et les indies classiques current-gen, aussi. The Messenger, Hollow Knight, Celeste, Stardew, Undertale, Inside... ils sont là, et peuvent être joués en mode portable sur votre toilette.

Capture d'écran eShop

Nintendo a aussi lancé son service en ligne prémium en septembre 2018, permettant les sauvegardes sur le Cloud et accès à des jeux rétro pour environ 25$ par année. Personnellement, ce service m'attire très peu parce que je joue solo. Mais la sauvegarde Cloud? C'est rendu important, et je comprends pourquoi ça coûte de l'argent. 25$, c'est pas si mal.

En mode portable, la Switch sert d’accompagnement lors de longs voyages en voiture, mais aussi pour les transports plus courts comme le métro ou l’autobus. Après tout, c’est en partie grâce à la Gameboy et 3DS qu’on a la Switch aujourd’hui. Deux consoles que j’ai jouées dans l’autobus pas mal souvent.

AFP

Qu’est-ce que les compétiteurs de Nintendo vont faire pour leurs prochaines consoles? Ça reste à déterminer, mais la Switch a peu de compétition sur le marché hybride pour le moment. Une chose que Nintendo doit améliorer, cependant, pour être compétitive, c’est l’intégration d’applications tierces. Après tout, les consoles ne sont plus totalement réservées au gaming et deviennent nos appareils de divertissement de salon. Elles remplacent la télévision, et on y consomme énormément de différents types de contenus.

Ce n'est pas une console sans défauts. J'ai encore parfois des problèmes avec la manette gauche, je trouve que l'appui est trop fragile et ce n'est pas vrai que j'utilise la console comme écran dans un party en multijoueur. La joy-con, en mode horizontal, me perturbe encore. Mise à part le problème de manette gauche, je peux me permettre d'ignorer totalement les autres problèmes. Ce ne sont pas des options pour moi, et ce n'est pas grave, car je m'amuse autrement.

Avec des titres comme The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Pokémon Sword et Shield, Metroid Prime 4 et Super Mario Maker 2 prévus dans les années à venir, la Switch continuera à garder les gameurs intéressés encore longtemps. Mais, est-ce assez pour totalement dominer le marché?

Pour le moment, la formule semble bien fonctionner. Je compte les heures avant d’y retourner pour continuer ma partie de Stardew, même si j’ai le jeu sur d’autres consoles.

C’est comme ça que Nintendo va gagner. En étant l’élue des gameurs, même quand ceux-ci ont d’autres options.