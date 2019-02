La réalité virtuelle est-elle un flop?

L'Oculus Rift, le HTC Vive et le PlayStation VR souffleront leur troisième bougie cette année. L'arrivée sur le marché de ces casques de réalité virtuelle haut de gamme aura-t-il été sans intérêt?

Dans les années 90, Hollywood nous promettait un avenir dans lequel on aurait les pieds plongés dans la réalité virtuelle. Que ce soit avec les films The Lawnmower Man, Johnny Mnemonic et The Matrix, le potentiel de ce concept nous semblait à portée de main.

Il a fallu toutefois attendre 2016 pour que ce rêve se concrétise, moment où trois solutions accessibles au grand public arrivèrent sur le marché : l'Oculus Rift en mars, le HTC Vive en avril, et enfin le PlayStation VR en octobre.

Force est de constater aujourd'hui que la réalité virtuelle n'a pas été aussi révolutionnaire que certains l'auraient souhaité.

Sony a annoncé en décembre avoir franchi le cap des 3 millions de casques vendus, tandis que Nvidia a affirmé au dernier CES que le bassin d'utilisateurs sur PC avait atteint les 4 millions de joueurs.

Mais les casques de réalité virtuelle n'ont jamais été destinés à remplacer le marché du jeu vidéo sur écran conventionnel.

Cette présumée révolution ne faisait pas partie de la stratégie de leurs fabricants – même s'ils en ont évidemment rêvé.

Si on le construit, ils viendront... peut-être

Si bien des facteurs expliquent ce modeste déploiement, le prix d'entrée y est clairement pour quelque chose.

Puisqu'un casque de réalité virtuelle est d'abord et avant tout un périphérique, un produit dont l'utilisation exige un PC ou une console, concevoir un jeu de réalité virtuelle réduit considérablement le nombre de consommateurs potentiels par rapport à un jeu conventionnel.

Voilà sans doute pourquoi on a vu apparaître ces dernières années des jeux AAA dont le mode VR était en option : Superhot, Rez Infinite, Resident Evil 7, Skyrim et Fallout 4 entre autres.

Tandis que certaines expériences dédiées à la réalité virtuelle comme Beat Saber et Job Simulator continueront d'être proposées, il va de soi que pour les éditeurs bien établis, il sera toujours plus rentable de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. À moins que le budget de développement soit parrainé par l'un des fabricants ces casques.

La taille de ce secteur de marché s'explique aussi par le fait que ce ne sont pas tous les joueurs dont le corps peut tolérer une expérience de réalité virtuelle.

Nausée et étourdissements devraient bientôt être chose du passé au fur et à mesure que la technologie se perfectionnera.

Il faudra alors espérer que les joueurs ayant vécu ces désagréments souhaitent à nouveau tenter l'expérience au moment où cette barrière sera franchie.

Chose certaine, si vous souhaitez faire l'achat d'un casque de réalité virtuelle, il est primordial d'en faire l'expérience avant l'achat. Simple question de gros bon sens.

Quel est l'avenir des casques de réalité virtuelle?

Cela dit, vaut mieux attendre avant d'acheter un casque de réalité virtuelle.

De nouveaux casques sont en préparation, et leur lancement affectera inévitablement à la baisse le prix des casques actuellement sur le marché.

On sait que Sony travaille sur un nouveau PlayStation VR qui pourrait voir le jour en 2020.

Son lancement pourrait coïncider avec l'arrivée de la PlayStation 5.

Parmi les nouveautés, il y a fort à parier que ses écrans proposeront une définition supérieure.

Japan Display, manufacturier d'écran détenu en partie par Sony, a récemment dévoilé un écran de 2160 x 2432 pixels de 3,2 pouces avec une densité de 1001 ppp.

Ce serait à des années-lumière de ce qu'intègre à l'heure actuelle le PSVR, soit du 1080p à 386 ppp.

Bien entendu, Sony pourrait aussi viser plus bas, sans quoi le prix de son casque pourrait être trop élevé pour la moyenne des consommateurs.

Oculus de son côté a annoncé avoir terminé le déploiement de ses casques de première génération à l'automne dernier : le Rift (pour PC), le Go (autonome, entrée de gamme) et le Quest (autonome, moyenne gamme).

Si la filiale de Facebook semble avoir cédé le terrain à HTC sur le marché haut de gamme ces dernières années, ça ne signifie pas que ses ingénieurs ne travaillaient pas déjà sur un véritable successeur à l'Oculus Rift.

Enfin, HTC a lancé l'an dernier le Vive Pro, qui non seulement élimine les câbles encombrants de son premier modèle, mais propose également la meilleure définition sur le marché : 2880 x 1600 pixels avec une densité de 615 ppp.

À noter que le premier HTC Vive était comparable à l'Oculus Rift à cet égard : 2160 x 1200 pixels.

Si votre coeur penchait déjà pour HTC, le Vive Pro est la solution la plus sophistiquée sur le marché au moment d'écrire ces lignes.

Mais pour l'ensemble complet, incluant évidemment le casque, les manettes et les capteurs, il vous faudra investir au bas mot 1699$, et avoir un PC en conséquence.

Attendre la suite des choses

Il va de soi que sur consoles, tant que Microsoft ne décidera pas de rivaliser Sony concrètement sur le marché de la VR, la ludothèque grandira à pas de tortues.

Mais le géant du logiciel semble être plus investi dans son projet xCloud, une infrastructure visant à permettre de propulser vos jeux dans le nuage sur une variété de plateformes (console, PC, mobile) selon un service à la Netflix.

Pour le moment, la réalité virtuelle est un luxe. À vous de voir si vous avez les moyens de vous le payer.