La Sagamité prend de l’expansion dans le Vieux-Québec

Après une année plutôt éprouvante, le propriétaire du restaurant La Sagamité, Steeve Gros-Louis, et sa conjointe, Niva Sioui, réalisent un rêve en ouvrant un restaurant sur la rue Saint-Louis, à l’intérieur des murs du Vieux-Québec, avec un nom et une formule qui ont déjà fait leurs preuves.

L’enseigne, qui a permis de défricher le sentier de la gastronomie des Premières Nations à Wendake, fait des petits et il s’installe au cœur du quartier historique du Vieux-Québec, dans l’ancien Feu Sacré, complètement réaménagé pour l’occasion.

Tandis que le dossier de la reconstruction du restaurant du boulevard Bastien, à Wendake, endommagé par un incendie en décembre dernier, continue d’avancer, le nouveau restaurant La Sagamité du Vieux-Québec accueillera ses premiers clients mardi soir.

Photo Agence QMI, Simon Clark

«Ça fait vingt ans qu’on veut ouvrir un restaurant dans le Vieux-Québec. C’est un rêve qu’on caressait depuis longtemps. En 2009, nous sommes venus près d’avoir une occasion, mais ça n’a pas marché. En 2011, aussi. Après, nous avons réalisé des travaux importants du Sagamité en 2014 et 2015. On avait un investissement majeur à faire. On a donc décidé de reporter notre projet à plus tard», a expliqué M. Gros-Louis.

Un vieux rêve

Cependant, l’incendie du restaurant du boulevard Bastien est venu réveiller ce vieux rêve.

«J’aime ça tirer des leçons quand un événement négatif se produit. Avec l’incendie de l’hiver dernier, cela nous a permis de prendre du recul et d’analyser l’option d’ouvrir dans le Vieux-Québec», a ajouté M. Gros-Louis.

Situé au 68 ½ rue Saint-Louis, l’ouverture de ce nouveau restaurant a nécessité un investissement de 1,6 M$. L’établissement compte 100 places assises et il portera également le nom de La Sagamité, ce qui fera deux adresses.

«On a tracé le sentier de la gastronomie autochtone avec le gibier que nous avons démystifiée avec le temps. Je ne voulais pas repartir sous un autre nom. Les gens connaissent La Sagamité et ils sont contents de nous voir arriver dans le Vieux-Québec», dit-il.

Pour les amateurs de culture wendate, plusieurs objets, qui ont pu être récupérés lors de l’incendie, ornent dorénavant la succursale de la rue Saint-Louis. D’ailleurs l’emplacement du restaurant fait sourire M. Gros-Louis puisque La Samagité s’installe dans l’ancien Feu sacré, alors que Yatista, qui signifie le feu sacré, est un symbole important aux yeux des Hurons.

Parallèlement à l’ouverture du restaurant, le dossier de la reconstruction avance lentement mais sûrement à Wendake. Il reste à finaliser le montant financier de du projet de 4,5 M$ qui comprends l’acquisition du terrain voisin. Le restaurant passera de 200 à 300 places et plus d’une quarantaine de cases de stationnement supplémentaires seront ajoutées.

M. Gros-Louis espère être en mesure d’ouvrir le rez-de-chaussée en décembre prochain. La Sagamité soulignera ses vingt ans d’existence le 6 juillet prochain. L’enquête a révélé que la cause de l’incendie était attribuable à un problème d’origine électrique.