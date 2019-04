Studio Ghibli cherche un animateur 2D alors lâchez tout et faites vos valises!

Actualisez votre CV et préparez votre portfolio, car les créateurs de Totoro veulent vous avoir dans leur équipe!

Dans la catégorie «Emplois de rêve» pour une artiste, travailler chez Studio Ghibli est très élevé sur notre liste de souhaits chez Pèse sur start.

Bref, le studio vénéré est présentement à la recherche d’un animateur 2D.

Si vous avez...

au moins 20 ans

êtes en mesure d’habiter au Japon dès le 31 mai

parlez japonais et

possédez des aptitudes avancées en animation 2D

cet emploi pourrait être votre prochain boulot!

Parlons d'argent

Le contrat est d’un an et demi et débuterait le 1er octobre.

Côté salaire, on promet 250 000 yens par mois, soit 3023,75$ canadiens.

Si l’emploi est l’excuse parfaite pour tout laisser tomber et vous envoler au pays des Sakuras, vous n’avez qu’à envoyer votre CV en cliquant ici.

À propos de Studio Ghibli

Studio Ghibli est reconnu, entre autres, pour les films Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké et Ponyo sur la falaise.

Si vous réussissez à optenir ce poste, vous aurez peut-être la chance de voir l'ouverture du parc thématique de Studio Ghibli, prévue en 2022.