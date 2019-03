L’aéroport de Québec veut «repartir sur de nouvelles bases»

Dans une longue lettre publiée lundi dans Le Journal, le conseil d’administration de l’aéroport de Québec assure vouloir «repartir sur de nouvelles bases» dans ses relations avec les acteurs économiques de la région. Les membres du CA promettent d’appliquer une des recommandations du rapport du Comité de travail sur l’accessibilité aérienne (CTAA).

«Nous allons mettre sur pied, comme le recommande le CTAA, un comité de développement de l’offre aérienne, où l’on pourra veiller au déploiement d’initiatives porteuses auxquelles nous souscrivons pleinement et qui ont été occultées par de vaines querelles», écrit-on dans cette missive signée par les 12 membres du CA, avec à leur tête le nouveau président du CA et ex-éditeur du Journal, Jean-Claude Labbé.

Selon la lettre, «cette volonté de collaborer, de bâtir des alliances et de nous concerter au bénéfice de notre région est réelle et sincère».

Le texte revient sur la genèse du différend entre l’aéroport et les acteurs économiques du milieu. On y assure que les travaux du CTAA, créé en décembre 2017, «allaient bon train» dans un premier temps. «En cours de route, le comité a choisi unilatéralement de modifier son mandat initial pour y inclure les volets de la gouvernance et de la gestion interne de l’aéroport», regrette-t-on.

Selon les signataires, «personne n’a cette faculté d’effacer le passé, mais nous avons cette responsabilité commune de regarder vers l’avenir. Nous avons le devoir d’essayer et l’obligation de réussir».

La lettre ne fait pas directement référence aux 26 mises en demeure envoyées à la fin janvier 2019 par l’aéroport dans le but d’empêcher la publication du rapport du CTAA. Les membres du CA de l’aéroport notent toutefois que le rapport publié le 22 février «nous apparaît plus nuancé que la version antérieure qui nous avait été présentée».

Demande de Labeaume partiellement ignorée

D’autre part, Régis Labeaume a expressément demandé, mercredi dernier, aux dirigeants de l’aéroport de nommer trois personnes au sein de leur CA avant de désigner le nouveau président du CA ou le nouveau chef de la direction. Cette demande du maire a été partiellement ignorée, puisque M. Labbé a bel et bien été nommé comme président du CA au lendemain de la sortie de M. Labeaume.

«L’embauche de notre futur président ou présidente et chef de la direction relève de la compétence exclusive du conseil d’administration de YQB qui doit en assurer l’entière responsabilité», assure-t-on. On répète que ce «processus est en cours» et que «notre président et chef de la direction actuel (Gaëtan Gagné) a demandé de ne pas y être associé».

M. Gagné doit normalement quitter son poste d’ici l’été 2019.