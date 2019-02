Laïcité: quel compromis? (2)

Soyons francs, il sera difficile, voire impossible, de satisfaire tout le monde dans le dossier de la laïcité.

Nous voilà revenus exactement au même point que lors des débats sur la laïcité du temps où le Parti québécois gouvernait le Québec. Pareil.

Au cours des dernières heures, les mêmes épouvantails reviennent : culpabilisation en masse, menaces juridiques, relais politiques et médias qui travaillent à temps plein pour discréditer toute velléité de laïcisation des institutions...

On connaît la chanson. Elle sonne faux.

Ce qui me fait sourire un peu c’est de constater que certaines figures publiques anti laïques qui étaient bien d’accord avec la solution avancée par le PLQ de Philippe Couillard – laquelle abondait dans le sens du multiculturalisme le plus possible – insistaient à l’époque des projets de loi 59 et 62 du PLQ pour dire que le PM Couillard avait toute la légitimité de légiférer en la matière.

Cette même légitimité que ceux-ci refusent au gouvernement de François Legault pourtant élu il n’y a que quelques mois de cela et en fonction d’une proposition politique où la laïcité faisait office de promesse phare...

Un arbitrage politique et démocratique

Dans un article de mercredi matin sur le différend qui existe entre la CAQ et le Parti libéral concernant un sondage sur les signes religieux envoyé aux commissions scolaires sous l'ancien gouvernement libéral, The Montreal Gazette ajoute à son texte des images d'une manifestation dans une commission scolaire anglophone de Montréal.

Capture d'écran YouTube, reportage du Montreal Gazette (18 octobre 2018)

Cette manifestation s'est tenue dans l'ouest de Montréal le 18 octobre 2018. Quelques jours seulement après l'élection de la CAQ et bien avant que le parti de François Legault n'ait la chance de s'installer aux commandes.

Je vous invite à prendre connaissance des pancartes que ces enseignants brandissaient pour l'occasion. On le rappelle, la CAQ n'avait encore rien présenté et personne ne connait encore, à ce jour, ce qui se retrouvera dans le projet de loi sur la laïcité.

Pas grave, c'est le principe qui ne passe pas. Et le vocabulaire employé par ces enseignants ne laisse planer aucune possibilité de «compromis», n'en déplaise aux trois ex-députés de Montréal (dont Françoise David qui fait la tournée des médias en ce moment) qui plaident pour un discours plus «civilisé».

La seule façon dont ce débat pourrait prendre une tournure plus «civilisée» c'est que la CAQ lâche du lest, que le gouvernement dilue son projet de laïcité afin de le rendre acceptable aux yeux de ceux qui le conspuent en ce moment.

Et cette limite-là, c'est celle où le projet de loi sur la laïcité ne voudra plus rien dire.

Le gouvernement de François Legault a toute la légitimité nécessaire pour trancher de la question. Un arbitrage démocratique a eu lieu en octobre dernier.

Il est maintenant le temps de trancher de cette question une fois pour toute.