Laïcité: un dialogue de sourds mène rarement au compromis...

Existe-t-il un espace de compromis possible sur la question de la laïcité au Québec?

Ce n’est un secret pour personne, des clans diamétralement opposés se sont formés dans ce débat, deux clans qui tiennent mordicus à leur conception du vivre-ensemble.

Fallait entendre le «débat civilisé» entre Pascale Navarro et Nadia El-Mabrouk le 5 février, très intéressant, mais où le cul-de-sac argumentaire est, encore, si manifeste sur cette question... À un point tel que j'ai des doutes sur la capacité de compromis car nous sommes ici (c'est évident à l'écoute de ce débat entre deux femmes que je respecte énormément) en présence de convictions qui apparaissent irréconciliables.

Photo Simon Clark

Et si un arbitrage démocratique était inévitable?

Quand j’ai lu la lettre ouverte d’ex-représentants du PLQ (Geoffrey Kelley), de QS (Françoise David) et du PQ (Lisette Lapointe) à l’Assemblée nationale dont l’objet était d’en appeler au compromis sur cette question, déjà, j’ai eu de gros doutes. Pour plusieurs raisons.

D’entrée de jeu, il manque à ce trio un «ex» de la CAQ, parti qui aura à arbitrer et trancher de la question. Si on cherche un consensus, il serait mieux de ne pas «oublier» un représentant du parti qui vient de balayer le Québec, notamment sur la base de légiférer sur cette question. Balayer tout le Québec?

Pas vraiment. Sauf Montréal. Ce n’est pas anodin, on y vient.

On notera - et ce n'est pas inintéressant - que les trois signataires de la lettre ouverte sont tous d’ex-députés de la région de Montréal justement.

Aussi, quand les signataires réfèrent à «la majorité francophone» ou la «majorité blanche» (euphémismes pour référer aux Québécois de souche en somme) en opposition aux «minorités racisées» et à la «minorité anglophone», on occulte l’essentiel.

Si les Québécois de souche et francophones sont encore majoritaires sur cette petite portion de territoire qu’est le «Québec», ces derniers sont extrêmement minorisés sur un territoire beaucoup plus vaste : le Canada et l’Amérique du Nord. Et cette condition de «minorité politique» ne doit jamais être occultée du débat.

Le Québec se bat quotidiennement pour que survive sa langue, sa culture, son patrimoine à titre de minorité politique. Sans compter que le Québec ne contrôle pas tous les leviers de l’intégration des immigrants sur son territoire et qu’il y an en son sein un courant politique qui prône la non-intégration au Québec, laquelle se traduit par une «canadianisation» de l’immigration.

Implicitement, dans leur lettre, ces signataires prennent parti pour «l’interculturalisme», que plusieurs décrivent comme la version québécoise du «multiculturalisme» dont la majorité des Québécois ne veut pas. Je rappelle cette formule intéressante : «l’interculturalisme est au multiculturalisme ce que la rigueur budgétaire est à l’austérité.»

De plus, et sans surprises, il est évident que les signataires se rangent du côté de Bouchard-Taylor, «la solution du compromis» rappellent-ils. Doit-on rappeler que ce «compromis» a été rejeté par l’un des deux signataires de Bouchard-Taylor? Celui-là même (Charles Taylor ) qui sera panéliste invité par Québec solidaire lors de son colloque de réflexion sur la laïcité...

Cet «appel au dialogue» comporte des questionnements pertinents, mais sonne pas mal plus comme un positionnement idéologique télescopé par trois ex-parlementaires de la région de Montréal.

Un arbitrage préalable a déjà été fait sur cette question; les élections générales qui se sont déroulées il n’y a que quelques semaines de cela...

Laïcité : un exercice de démocratie

En terminant, cette publication (sur la page Facebook) d’un homme dont j’admire la sagesse, M. Roméo Bouchard :

«En entendant ce soir Françoise David, Lisette Lapointe et Geoffrey Kelley lancer un appel pour un débat civilisé, respectueux et soucieux de dégager des consensus, je me suis pris à penser que le dialogue et le consensus sont en fait impossibles à réaliser dans ce dossier, débat qui ne pourra sans doute se clore que par un arbitrage démocratique, c'est-à-dire un vote de l'Assemblée nationale où la majorité va l'emporter (puisqu'il n'est pas dans l'habitude ici de faire appel au référendum).

En effet, il s'agit d'un choix de société majeur, à propos duquel deux conceptions foncièrement opposées s'affrontent: la conception libérale et la conception républicaine.

Deux nations foncièrement différentes sont en cause: le Canada multiculturaliste ancré dans sa Charte des droits de la personne et le Québec social attaché à son identité collective dont la laïcité est un élément primordial.

Deux espaces quasi ethniques de plus en plus éloignés l'un de l'autre: Montréal cosmopolite, "bilingue" et inclusif, versus le reste du Québec, francophone et identitaire.

Les deux camps sont bien campés, le dialogue est condamné d'avance, le consensus est impossible. Le débat ne peut que durcir les camps, qui disposent chacun d'un argumentaire rationnel et solide. Les faits sont susceptibles d'être utilisés par les deux camps à leur avantage.

Je crois que les appels au dialogue, au respect, à la raison sont vertueux, mais inutiles et irréalistes. Bien sûr, il faut éviter le plus possible les dommages et les blessures qui laissent des cicatrices, mais il ne faut pas se faire illusion sur les possibilités de faire changer les gens d'idée, et donc ne pas s'acharner à les convaincre ou à les combattre.

C'est un choix de société, qu'il faut comprendre en lien avec l'ensemble de l'histoire et de la culture nationale: il n'y a pas de réponse scientifique. Et ce choix de société est lourd de conséquences pour l'identité et l'avenir du Québec comme peuple distinct.

La période de débat va servir essentiellement à dégager non pas un consensus, mais une majorité. Et le vote des députés va trancher. Et on va apprendre à vivre avec le résultat. Ce n'est pas un exercice de dialogue, c'est un exercice de démocratie.»