Laurent Duvernay-Tardif espère retrouver son poste de garde partant

KANSAS CITY | Maintenant qu’il a officiellement reçu le feu vert des Chiefs pour revenir au jeu, Laurent Duvernay-Tardif peut savourer le fruit de son dur labeur de réhabilitation des derniers mois. Un retour dans l’alignement ne garantit toutefois pas qu’il retrouvera immédiatement son poste de garde à droite partant, un rôle qu’il souhaite se réapproprier en vue du choc de dimanche, face aux Patriots, à Kansas City.

À l’écart depuis la cinquième semaine d’activités en raison d’une fracture du péroné, Duvernay-Tardif s’est entretenu mercredi avec les médias pour la première fois depuis que sa blessure est survenue.

Après avoir assuré à l’attroupement de journalistes locaux qu’il se sentait très bien, le docteur a regagné son casier et a discuté ouvertement pendant une quinzaine de minutes avec le représentant du Journal. Si le sourire est facile lorsqu’il parle du plaisir de renouer avec l’action, le ton plus sérieux reprend le dessus en évoquant son rôle face aux Patriots, pour le duel de finale de la conférence américaine.

C’est qu’en son absence, le garde de deuxième année Andrew Wylie a bien fait, au point d’être nommé meilleur joueur de première année par ses coéquipiers. Duvernay-Tardif regagne donc l’alignement régulier, mais pas forcément comme garde partant.

«J’essaie de ne pas trop m’en faire et j’approche ce match comme si j’allais être partant. Les entraîneurs n’ont pas l’habitude de nous dire d’avance ce qu’il en est. Il faut juste aller sur le terrain, faire de mon mieux et me battre pour le poste. Les cinq meilleurs joueurs sur la ligne offensive en ce moment seront sur le terrain dimanche», a confié Duvernay-Tardif.

Les Patriots d’abord

L’entraîneur-chef Andy Reid n’a rien fait pour éclaircir le suspense en mentionnant simplement que Laurent Duvernay-Tardif sera évalué au quotidien et qu’il prendra part à des rotations avec les partants à l’entraînement. Les médias n’ont accès qu’à une minime portion, au tout début des entraînements.

Pour le numéro 76, le simple fait d’être apte à revenir au jeu après une blessure qui demandait de 12 à 14 semaines de réhabilitation s’avère une victoire en soi. Il souhaite bien sûr contribuer activement aux succès des siens, mais comprend la situation délicate.

«En ce moment, tout le monde ici est concentré sur le match à gagner en fin de semaine. Si quelqu’un ici est meilleur que moi à ma position en ce moment, je vais le prendre avec humilité et essayer de faire en sorte que cette personne-là soit la meilleure possible sur le terrain.

«Je sais le niveau de jeu auquel je peux jouer et je l’ai démontré pendant quatre ans. Je pense pouvoir être le même Laurent qu’avant, mais si je ne le suis pas tout de suite, je vais l’être l’année prochaine. J’étais parmi les meilleurs gardes avant et je vais essayer de rester là», a-t-il lancé.

Une longue guérison

Pendant les longues semaines de convalescence et de réhabilitation, Duvernay-Tardif affirme qu’il a connu des hauts et des bas, mais qu’il n’a jamais réellement perdu le moral.

«C’était la première fois que je subissais une blessure qui me tenait à l’écart si longtemps. C’est sûr que ça change la game. Tu passes de joueur partant au gars qui va aux mêmes meetings, mais qui n’a peut-être pas la même attention. C’est difficile, mais quand tu sens que le vestiaire est derrière toi, tu ne peux pas t’apitoyer sur ton sort. Ça arrive à tout le monde dans la NFL. Il fallait juste me donner tous les moyens de revenir sur le terrain et approcher le processus avec optimisme. Ça s’est bien passé.»

Duvernay-Tardif a renoué avec les siens à l’entraînement il y a trois semaines et il est d’avis que depuis la semaine dernière, il sent qu’il peut jouer à 100% de ses capacités.

«Je me sens super bien. À mon retour à l’entraînement, ce n’était même plus une question physique, mais il fallait que je me réajuste à la vitesse. Je me sentais comme au premier jour du camp d’entraînement au point de vue exécution. Le niveau de jeu est revenu rapidement à ce qu’il était avant», a-t-il assuré.