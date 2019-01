L’Autriche croule sous la neige, des collégiens évacués par l’armée

Le séjour de sports d’hiver d’un groupe de collégiens allemands en Autriche s’est terminé vendredi, à défaut de ski, par une évacuation en hélicoptère militaire après une semaine confinés dans leur auberge en raison des chutes de neige record sur le pays.

L’armée autrichienne a indiqué avoir envoyé deux hélicoptères pour permettre aux 66 élèves et enseignants des environs de Dortmund (ouest de l’Allemagne) de quitter la station de Kasberg in Grünau (centre de l’Autriche) où ils étaient arrivés samedi pour un séjour de ski rapidement avorté en raison des mètres de neige tombés sur une grande partie du pays.

La station de Kasberg, comme plusieurs autres stations autrichiennes, est à l’arrêt depuis plusieurs jours du fait des risques d’avalanche, de chutes d’arbres ou des coupures d’électricité. Les collégiens ont fait contre mauvaise fortune bon coeur en s’occupant, selon des témoignages de presse, avec des jeux de société, faute de courant pour alimenter téléphones et télévision.

AFP

Jusqu’à trois mètres de neige, et même plus par endroits, sont tombés dans l’ouest et le centre de l’Autriche depuis jeudi dernier. Les installations de la station de ski de Loser, en Styrie (centre), à 1500 mètres d’altitude, ont totalement disparu sous cinq mètres de neige.

Quelque 500 soldats étaient sur le terrain vendredi pour dégager les toitures et les routes dans les localités où la situation est le plus critique. Un millier de soldats supplémentaires sont prêts à intervenir en cas de besoin, a indiqué le gouvernement.

Ils procèdent également à des opérations d’évacuation d’urgence dans des localités isolées depuis plusieurs jours.

Militaires, pompiers et équipes de la protection civile voulaient profiter d’une accalmie météo vendredi pour intervenir avant de nouvelles précipitations attendues ce week-end.

AFP

Le risque d’avalanches spontanées reste extrêmement élevé et les habitants de quelques quartiers d’Innsbruck, capitale du Tyrol entourée de montagnes, ont été priés de protéger portes et fenêtres de leurs habitations.

Ces intempéries touchent aussi le sud de l’Allemagne où l’armée a également été appelée en renfort pour des opérations de déneigement et des évacuations.

Plusieurs automobilistes ont passé la nuit de jeudi à vendredi dans leur véhicule sur l’autoroute A8 au sud-est de Munich avant la reprise du trafic dans la matinée. Quelque 90 vols ont dû être annulés à l’aéroport de Munich vendredi.

Comme d’autres localités de la région, la fameuse station de ski de Garmisch-Partenkirchen a déclaré l’état de catastrophe naturelle. Un garçon de neuf ans est décédé jeudi, écrasé par un arbre qui a cédé sous le poids de la neige.