Canadien: la tête en paix durant la pause

Le Canadien avait un objectif assez simple pour ce dernier match avant une longue pause de neuf jours. Phillip Danault, Tomas Tatar et Nicolas Deslauriers avaient tous rappelé en matinée qu’ils désiraient vaincre les Coyotes pour ensuite mieux décrocher du hockey.

Le CH a atteint son but en triomphant des Coyotes de l’Arizona 2 à 1, mercredi, au Centre Bell.

« Nous avons connu une très bonne fin avant la pause avec cinq victoires en six matchs, a rappelé Tatar. Nous pouvons être fiers de nous. »

Il a toutefois fallu une contestation de Claude Julien en fin de rencontre pour préserver la mince avance d’un but. À son premier match à Montréal depuis son échange dans le désert de l’Arizona, Alex Galchenyuk est venu très proche de jouer le rôle du vilain.

Avec un peu plus de trois minutes à écouler en troisième période, Galchenyuk a battu de force Victor Mete pour récupérer une rondelle libre et ensuite surprendre Carey Price d’un tir vif. Comme il l’a souvent fait dans le passé, l’Américain a célébré son but en sautant dans la baie vitrée. Mais les réjouissances n’ont pas duré longtemps.

Julien a gagné son pari en contestant ce but pour un hors-jeu survenu quelques secondes auparavant. À la reprise, on remarque que le défenseur Alex Goligoski perd le contrôle de la rondelle, qui quitte à peine le territoire du Canadien. Le défenseur ramène ensuite le disque dans la zone du CH, causant ainsi un hors-jeu.

Avec ce gain contre les Coyotes, le Tricolore (28-18-5) a pris l’exclusivité du troisième rang dans la division Atlantique grâce à une récolte de 61 points. Les Bruins ont 59 points, mais ils ont joué deux matchs de moins.

Un 35e point pour petry

Mike Reilly a marqué le but vainqueur en troisième période en décochant un puissant tir de la pointe pour déjouer Calvin Pickard. Sur ce jeu, Jeff Petry a contourné le territoire des Coyotes en se rendant jusque dans le bureau de Wayne Gretzky pour ensuite repérer Reilly. Charles Hudon a également obtenu une passe sur ce but. Hudon et ses compagnons de trio, Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia, ont ainsi été récompensés pour leur bon travail face aux Coyotes.

À son 51e match de la saison, Petry a amassé un 35 points (10 buts, 25 passes). Il s’est ainsi rapproché à seulement sept points de sa production record de l’an dernier (42 points en 82 rencontres).

Sans trop faire de bruit, Petry est l’un des éléments forts de cette tenace édition 2018-2019 du CH. En début de saison, l’ancien des Oilers d’Edmonton avait la périlleuse tâche de remplacer Shea Weber comme défenseur numéro un. Il a tenu le fort pendant plusieurs semaines et il n’a pas ralenti depuis le retour au jeu du capitaine. Au contraire, il se retrouve dans une chaise qui lui convient encore mieux au sein du deuxième duo de défenseurs.

Le retour de Galchenyuk

Les Coyotes, reconnus comme une équipe moribonde depuis des années, n’avaient rien d’une proie facile. La bande à Rich Tocchet avait gagné ses deux matchs précédents contre les Maple Leafs et les Sénateurs, et elle avait signé six gains à ses huit dernières sorties.

Comme source de motivation supplémentaire pour les visiteurs, il y avait aussi le retour de Galchenyuk. Mais ce n’était finalement pas assez. Si l’ex-joueur du Canadien a trouvé des façons de ressortir dans ce match, Max Domi a été très discret contre son ancienne équipe.

Le CH avait travaillé sur son jeu en supériorité numérique lors des derniers entraînements. Confronté à la meilleure équipe en infériorité numérique cette saison dans la LNH, le Tricolore a enfin marqué un but à cinq contre quatre. En première période, Jonathan Drouin a inscrit son 14e but de la saison après un bon contrôle de la rondelle en territoire adverse.

Carey Price a bloqué 30 tirs pour obtenir sa 20e victoire de la saison. Le Canadien renouera avec l’action le 2 février, à l’occasion de la visite des Devils du New Jersey au Centre Bell.