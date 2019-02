Une proie facile

Il y a des indices qui ne mentent pas, des façons de jouer qui indiquent qu’un entraîneur est sur le point d’être congédié.

Depuis quelque temps, Randy Carlyle doit se coucher en se demandant s’il sera encore à la barre des Ducks le lendemain. Mardi soir n’a pas dû faire exception. Le Canadien a profité du passage de l’équipe californienne au Centre Bell pour lui infliger un cinquième revers de suite.

Un doublé de Brendan Gallagher, jumelé au neuvième but de la saison de Jesperi Kotkaniemi et au 10e de Phillip Danault, a mené les Montréalais à un gain de 4 à 1.

Devant le filet du Canadien, Carey Price n’a pas eu trop de difficulté à stopper 24 des 25 tirs auxquels il a fait face. Il a savouré la victoire pour la 22e fois cette saison. Il s’agissait également d’un sixième gain d’affilée pour le gardien d’Anahim Lake.

Une séquence de succès qu’il n’avait pas connue depuis celle qui l’avait vu remporter six victoires du 25 février au 12 mars 2017.

Pendant que les Ducks s’en vont dans le mur, le Canadien parcourt le chemin inverse. Il a remporté sept de ses neuf derniers matchs et se trouve toujours à un point des Maple Leafs et du deuxième rang de la section Atlantique.

« On a un calendrier plus difficile qui s’en vient, a noté Gallagher. C’est important d’accumuler le maximum de points, surtout pendant ce séjour à domicile. On a connu un excellent départ et ont a su compléter le travail en troisième période. »

Nuls sur toute la ligne

Comme la veille à Toronto et trois jours plus tôt à Winnipeg, les Ducks ont à peine fait acte de présence. Constamment sur les talons, ils ont offert l’enclave aux attaquants du Tricolore toute la soirée. C’est justement de cet endroit que le Canadien a inscrit ses trois premiers buts.

Ils ont laissé amplement de temps et d’espace à leurs adversaires. Jonathan Drouin en a profité pour transporter la rondelle à sa guise et préparer trois buts.

Dire que, en matinée, Gallagher avait pris soin de mettre ses coéquipiers en garde.

« Une équipe finit toujours par rebondir dans des moments comme celui-là. Ils seront assurément affamés », avait-il indiqué.

Mais les Ducks ne l’étaient visiblement pas.

La lumière ou le train ?

À part lors d’un léger relâchement du Canadien au cours de la deuxième période, menant au but de Ryan Getzlaf, les Californiens étaient loin d’avoir le cœur à l’ouvrage.

« On a créé nos occasions de marquer. En première et en troisième périodes, on a continuellement utilisé notre vitesse. L’objectif était de jouer de façon combative face à leurs défenseurs », a indiqué Joel Armia, troisième étoile de la rencontre.

Mous en défense, inertes en repli

défensif, peu convaincants dans leur relais, les Ducks ont été atroces. Un entraîneur dont les joueurs se traînent les pieds ne fait jamais long feu.

En les voyant à l’œuvre mardi soir, on a compris un peu mieux pourquoi ils n’ont remporté que deux de leurs 19 derniers matchs et pourquoi, du 18 décembre au 15 janvier, ils ont subi 12 revers (0-8-4) de suite.

Le pire, c’est qu’avec leurs 51 points, les Ducks ne sont qu’à trois points des Canucks et de la dernière place disponible en séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest. Ce qui a fait dire à Carlyle, dans le texte du collègue Jean-François Chaumont, qu’il voyait la lumière au bout du tunnel.

C’est sans doute la lumière du train...

Évaluations difficiles

Par ailleurs, Marc Bergevin avait assisté aux deux matchs précédents des Ducks. Épiait-il Cam Fowler ou Hampus Lindholm, deux défenseurs gauchers ? Difficile de déterminer la réelle valeur d’un joueur dans une situation comme celle que traversent les Ducks.

Mardi, Lindholm a eu l’air d’un enfant d’école lorsque Charles Hudon lui a servi une feinte entre les patins en passant près de lui à pleine vitesse.

Quant à Fowler, il a été le joueur le plus utilisé des deux équipes (24 min 14 s), mais il n’a guère fait mieux que ses coéquipiers.