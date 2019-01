Le Drakkar vise une première victoire contre l’Armada

BAIE-COMEAU – Victorieux à ses sept dernières parties, le Drakkar de Baie-Comeau tentera de vaincre un club qu’il n’a pas encore battu cette saison, mardi soir, lorsqu’il accueillera l’Armada de Blainville-Boisbriand sur la patinoire du centre Henry-Leonard.

Les prochains visiteurs, qui ont remporté les deux premières batailles (4-3 en fusillade et 3-1), tenteront de jouer les trouble-fêtes face à l’une des équipes de l’heure dans le circuit Courteau.

La mission s’annonce de taille face à l’équipage nord-côtier qui vogue à vive allure depuis le 29 décembre dernier. Les joueurs de l’entraîneur-chef Martin Bernard ont vraiment le vent dans les voiles.

Malgré un triomphe plus serré de 2-1 à leur dernière sortie, les Vikings du navire produisent à plein régime comme en témoignent leurs 38 buts marqués (contre seulement 12 alloués à l’adversaire) durant cette série fructueuse.

« Les joueurs font du bon travail, mais tout est à recommencer à chaque rencontre. Il est important de garder le focus tout en respectant le système établi, et ce, peu importe l’équipe de l’autre côté », a rappelé le patron derrière le banc.

Le pilote a profité de la récente séance d’entraînement pour apporter des petits ajustements au sein de sa troupe et auprès de ses défenseurs. « Il y a eu beaucoup de mauvaises décisions avec la rondelle lors du dernier match ce qui a eu pour effet de causer des revirements inutiles. »

Misant sur un alignement passablement modifié à la suite de la récente période de transactions, le dirigeant a reconnu que ses hommes avaient besoin d’une période d’ajustement pour bien assimiler les stratégies de son équipe.

« Il va toujours y avoir des petits détails, mais les choses progressent collectivement. L’exécution est meilleure et les options de jeu sont là. Il faut toutefois faire les bons choix quand on est en possession de la rondelle », a répété le pilote, qui ne modifiera en rien son alignement.

En bref

Meilleur pointeur et franc-tireur de la LHJMQ avec ses 34 buts et 39 passes pour 73 points, le Russe Ivan Chekhovich ne ralentit pas la cadence en attaque et présente un bilan de 5-13-18 lors de cette séquence victorieuse de sept parties...Deuxième joueur du circuit à avoir atteint le plateau des 30 buts cette saison, son coéquipier Nathan Légaré impressionne aussi avec son total de 13 buts marqués au cours de ses 12 dernières parties.