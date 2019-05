Le fraudeur du Fyre Festival aurait rédigé ses mémoires en prison

Billy McFarland a même prévu un titre pour son ouvrage : Promythus: The God of Fyre (Prométhée : le Dieu de Fyre).

Emprisonné dans une prison à sécurité moyenne, l’ex-promoteur a profité de son incarcération pour régler ses comptes par écrit avec les autres responsables du fiasco auquel il est associé étroitement.

Dans ce bouquin à venir on ne sait quand, McFarland promet de révéler les aspects les plus crus de l’aventure Fyre Festival. En résumé, les côtés sombres que Netflix et Hulu n’ont pas osé dévoiler dans leurs documentaires.

A.V. Club rapporte qu’un certain Josh Raab, un éditeur indépendant, a été approché par McFarland en février par l’entremise de sa conjointe Ana Eremenko, pour la publication de ses mémoires.

Selon Raab, le prisonnier prépare cet ouvrage depuis déjà longtemps en faisant parvenir ses notes à sa conjointe pour qu’elle puisse les dactylographier.

Le récit des déboires de McFarland s’échelonnerait de 2011, son premier investissement dans un start-up aujourd’hui fermé, jusqu’à la visite du FBI après l’annulation du Fyre Fest.

Son éditeur enthousiaste avant même que le livre propose un «une série époustouflante de récits triés sur le volet où plusieurs noms seront dévoilés. » Parmi ceux-ci, on pourrait même retrouver des membres de l’administration Trump.

Étonnamment, Andy King (On se souvient de lui dans le film Fyre Festival présenté sur Netflix. Il a admis qu’il était prêt à exercer une fellation afin de pouvoir des bouteilles d’eau!) serait même prêt à donner un coup de main pour aider à la publication du livre de McFarland.

Le Fyre fest devait révolutionner le monde des festivals en proposant un événement musical hors du commun sur une île des Bahamas. Les festivaliers s’étant procuré un forfait V.I.P. ont vite déchanté en constatant l’état vétuste des lieux du festival.

Malgré les nombreux déboires survenus avant la date fatidique, McFarland n’a jamais voulu annuler l’événement.

De plus, les ouvriers bahamiens engagés pour préparer le site dans des conditions impossibles n’auraient pas été payés.