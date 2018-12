Le manteau que tous les fans de Star Wars vont vouloir

Il fait froid sur Hoth? À Hochelaga aussi? Ça tombe bien, Columbia veut vous garder au chaud avec un parka inspiré de Star Wars: The Empire Strikes Back.

Le manteau «Star Wars: Empire Crew», qui sera vendu en édition limitée, s’inspire des parkas que portaient les membres de l’équipe du film Empire Strikes Back alors qu’ils filmaient les scènes sur la planète glaciaire Hoth.

Les acteurs et techniciens étaient dans la nature glaciale de la Norvège pour filmer de mémorables scènes du film. Pour résister au froid lors du tournage, les producteurs ont fourni à chaque membre de l’équipe un parka coloré chaudement isolé, qui ont inspiré le look du manteau Empire Crew de Columbia.

Les designers chez Columbia ont travaillé avec Lucasfilm Ltd. pour recréer et incorporer les détails authentiques ds manteaux de leur équipe, avec son bleu vif et ses bandes réfléchissantes aux épaules.

Le manteau sera en vente dès minuit le 7 décembre 2018 et sera disponible en quantité limitée. Il sera vendu au prix de 650$ jusqu’à épuisement de stocks alors il faudra se dépêcher!