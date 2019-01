Le mépris ordinaire

Entre deux fêtes de famille et quelques portions de dinde, avez-vous entendu parler de « l’affaire Maxime Comptois »? Ou encore des accusations de racisme envers les artisans du ByeBye suite au sketch qui mettait en scène Justin Trudeau en Inde...

Remarquez, c’est pas la première fois que les invectives méprisantes envers le Québec débordent un peu en provenance du Rest of Canada. Pour dire vrai, nous ne sommes plus dans l’anecdotique. Et c’est ce qui est le plus condamnable.

Le mépris du Québec, de diverses façons, s’exprime de manière de plus en plus décomplexée dans le Canada anglais, et parfois même ici.

Que ce soit quand on discute de péréquation, d’approvisionnement en pétrole –ici, tous les mensonges sont permis – ou de l’acceptabilité sociale des oléoducs, il n’est pas rare de constater qu’un média sera contraint de fermer sa section de commentaires ou sa page Facebook ou de modérer le tout très étroitement.

Car ce n’est pas long que ça dégénère.

Il arrive même que la surenchère de mépris ou du ressentiment envers le Québec soit encouragé par des politiciens, voire même des journalistes. Par exemple, quand un média relaie de l’information fausse par rapport à quelque chose qui, somme toute, est assez facile à vérifier.

L’approvisionnement en pétrole du Québec par exemple .

Si on publie un article où l’on accuse le Québec de préférer au pétrole canadien celui des pires régimes de la planète, notamment le pétrole saoudien, alors que dans les faits, le Québec n’achète pas de pétrole de l’Arabie saoudite, mais s’approvisionne en très grande majorité au Canada et aux États-Unis, que fait-on sinon que de souffler sur les braises du ressentiment anti-Québec?

De la même manière, quand un politicien bien en vue dans le Canada anglais en appelle au boycottage de tout ce qui vient du Québec en représailles du fait que la construction d’oléoducs n’y recueille tout simplement aucune acceptabilité sociale, encore, on attise le mépris envers le Québec.

À plus forte raison quand on ajoute au portrait cette accusation, fausse, que le Québec est outrageusement favorisé par la péréquation tout en lien ce type de transfert fédéral à la condition que le Québec accepte de force la construction d’oléoducs...

Photo courtoisie, Radio-Canada

«L’ère de la revanche tranquille» ?

Le blogueur et musicien Nic Payne, ancien candidat à la direction d’Option nationale en 2013, publie souvent des réflexions que je trouve intéressantes. Et il a publié hier cette formule q ue je trouve absolument géniale, «la revanche tranquille», pour qualifier et expliquer cette banalisation du mépris envers le Québec :

« La nouvelle la moins surprenante des derniers jours est sans contredit cette controverse autour d'un sketch du Bye Bye évoquant le voyage en Inde de Justin Trudeau. Sur un air archiconnu, des Anglo-Montréalais, dont certains, comme par hasard, sont passés par McGill, accusent Radio-Canada, le média ethnique de l'imbuvable tribu canadienne-française, de racisme anti-indien.

Où, dans cette affaire, le véritable mépris réside-t-il? Dans une farce burlesque dont le but plus qu'évident était de se moquer de Justin Trudeau -- libéral canadien aimé de bien des anglos, faut-il le dire --, et non pas de l'Inde ni des Indiens, ou chez ceux qui surinterprètent un numéro d'humour jusqu'à l'absurde pour aboutir une fois de plus aux accusations dégradantes dont on ne cesse de couvrir les Québécois en ce beau grand Canada ouvert et tolérant?

Je pense tout à coup à ce succulent resto indien que je visite occasionnellement dans Parc-extension. Le patron, posté à la caisse depuis des années, comprend tout ce qu'on lui dit en français, mais jamais ne s'abaisse à prononcer le moindre mot dans cette langue déclassée. Jamais. Impossible. Qui, selon vous, est raciste ou méprisant?

Ce commerçant qui refuse systématiquement de ne dire même que "bonjour" et "merci" alors qu'il côtoie des francophones à la pelletée, depuis longtemps, en plein coeur de Montréal, la métropole du Québec, ou bien ceux qui ont réalisé et diffusé une parodie ridiculisant un politicien qui avait lui-même indisposé les gens d'une autre culture par un comportement caricatural?

Nous sommes à l'ère de la revanche tranquille. Sans projet d'indépendance dans ses cartons, le peuple québécois n'impose plus le respect comme avant. C'est ainsi que les préjugés et le mépris les plus tenaces de la culture canadian à son endroit ressurgissent à nouveau, çà et là, sans complexe, dans une sorte de réminescence nauséabonde d'un passé qu'on a cru révolu. Il faut se rendre à l'évidence, les années 90 sont loin derrière nous. »

Dénoncer ce mépris

Ne nous étonnons pas ensuite que des centaines de personnes se jettent, rageusement, sur leurs claviers afin d’inonder de mépris un jeune hockeyeur de 19 ans dont la faute grave aura été de rater un lancer de punition... de se jeter sur lui, surtout, car il est Québécois et francophone.

Faudrait d’abord retenir que lors d’un tir de pénalité, en moyenne, le gardien l’emporte dans plus de 70% des cas. Aussi, en championnat mondial, devant près de 20 000 personnes, ambiance survoltée, un joueur peut être intimidé. Ce qui est absolument épouvantable, dans ce cas-ci, c’est que tant de gens se soient attaqués à Maxime Comptois car il était Québécois.

On notera quand même que plusieurs personnes dans le Canada anglais ont dénoncé les attaques lancées envers le hockeyeur québécois. Aussi, on ajoutera qu’un analyste féru de ce tournoi, le journaliste Bob Mackenzie du réseau TSN, a insisté sur le fait qu’il ne servait à rien de remettre en question la décision de l’entraineur canadien de s’en remettre à son capitaine Maxime Comptois et que vu les circonstances, un autre joueur aurait pu rater de la même façon.