Le ministre de la Famille dit que les libéraux sont bruyants et... ça part en vrille sur Twitter!

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a déclaré, sur Twitter, qu’il n’aimait pas l’attitude des libéraux au Salon bleu de l’Assemblée nationale et d’autres députés sont intervenus.

«Ça me jette à terre de voir les libéraux chahuter, rire, et se moquer autant. Ils n’ont pas compris que cette attitude méprisante les a chassés du pouvoir. Comme jeune élu, je me demande : c’est vraiment ce qu’on veut comme parlement?», a-t-il écrit.

Catherine Fournier, députée du Parti québécois dans Marie-Victorin, était visiblement d'accord.

«J’abonde dans le même sens. Et je dirais que c’est encore plus dérangeant quand ils sont juste à côté de nous...», a-t-elle indiqué.

Le député du Parti libéral dans Jacques-Cartier, Grégory Kelley, semblait avoir une tout autre vision de la chose.

«Désolé Mathieu, mais votre côté n’est pas tranquille quand nos critiques sont à la parole. Comme jeune député je suis déçu que votre gouvernement ne réponde pas aux questions de l’opposition et blâme l’ancien gouvernement pour tout. Cela n’est PAS du changement», a-t-il déclaré.

Au moment d’écrire ces lignes, Christopher Skeete, le député caquiste de Sainte-Rose, était le dernier à avoir sauté dans la mêlée. Il a répondu avec un GIF à M. Kelley.