Le Mouvement Desjardins contribue 750 000$ dans le gaming indépendant québécois

Grosse nouvelle dans le monde du jeu indie d’ici: le Mouvement Desjardins accorde un appui de 750 000$ à la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, a-t-on appris dans un communiqué.

La Guilde regroupe 162 studios indépendants, générant quelque 2200 emplois directs et indirects. C’est la plus importante coopérative au monde dans ce secteur, avec une centaine de studios membres à Montréal, mais aussi une vingtaine à Québec, et les autres répartis en Montérégie, en Estrie, à Shawinigan, Drummondville et Rimouski.

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, a annoncé la grande nouvelle ce matin.

«Je suis particulièrement fier de cette contribution de Desjardins au profit de La Guilde, fait valoir Cormier. Pour notre groupe coopératif, l’appui à la plus importante coopérative au monde dans le secteur de la production de jeux vidéo allait de soi. Les studios indépendants de production vidéo du Québec ont osé choisir la «coopétition» afin de prendre toute leur place et de réaliser leur ambition: faire du Québec un des leaders mondiaux de cette industrie.»

«La Guilde a été créée pour répondre à un besoin: celui des entrepreneurs indépendants en jeu vidéo de partager leur expertise et de se regrouper, a fait valoir Louis-Félix Cauchon, président de La Guilde. Le modèle coopératif, avec ses valeurs et sa philosophie, était une évidence pour nous. Avec La Guilde, on veut créer de la richesse collective et faire rayonner le Québec. Nous remercions Desjardins, groupe coopératif par excellence et reconnu mondialement, de nous donner les moyens de réaliser nos ambitions, soit de contribuer à la croissance de nos membres et ainsi assurer la pérennité de l'industrie du jeu vidéo indépendant au Québec.»

Chez Pèse sur Start, on est très content de voir de l’argent aller dans le monde du jeu vidéo au Québec. Rappelons que nous sommes une province riche en talent, responsable de nombreux hits tels que The Messenger, Flinthook, Fez, Outlast, We Happy Few, Chariot, Assassin’s Creed, Kona et bien plus.