Le nouveau chef du Bloc québécois est déjà à la tâche

SHAWINIGAN – Le nouveau chef du Bloc québécois ne perd pas de temps. Yves-François Blanchet convoque ses députés à un caucus présessionnel qui se tiendra le 23 janvier à Shawinigan, sa ville d'adoption.

M. Blanchet entend suivre de très près le travail parlementaire de ses députés à Ottawa même s'il ne peut y siéger pour le moment.

En plein milieu de la nuit dernière, c'est son organisateur principal qui lui a annoncé par téléphone qu'il était officiellement couronné chef du Bloc. Son adversaire potentiel n'est pas parvenu à répondre, en temps voulu, à toutes les exigences du parti pour le dépôt de sa candidature.

Le nouveau chef bloquiste assure que dans le cas contraire tout était en place pour une campagne au leadership.

«Ça n'est ni un mal ni un bien qu'il y ait ou pas campagne. Ultimement, ce sont les membres qui décident», a fait valoir Yves-François Blanchet.

Il estime qu'il aura maintenant les coudées franches pour défendre ses convictions. «Il y a une nécessité à ce qu'on fasse un effort pour relancer, redonner vie à l'idée de souveraineté et des intérêts du Québec pour que lorsqu'on prend une décision, ce soit juste pour le Québec et non pas pour l'Ontario ou l'Ouest canadien. Tout ça restait des raisons très valables et là aujourd'hui j'ai la tribune et la responsabilité de la tribune pour faire vraiment la promotion de ces idées», a-t-il indiqué.

Yves-François Blanchet passait la journée de jeudi à accorder des entrevues individuelles. Sa désignation est bien accueillie au sein du Bloc. Le président du parti dans Trois-Rivières parle d'un «momentum», mais refuse de décrire le nouveau chef comme un sauveur. Il constate que son arrivée a pour effet de stimuler les troupes.

«Des membres m'appellent pour me dire, André, c'est bien, c'est super. On est prêts à continuer à donner un coup de pouce. Donc, c'est quasi unanime», s'est enthousiasmé André Valois.

À l'agenda d'Yves-François Blanchet figure en février le congrès de «refondation du parti». Il compte également effectuer une tournée du Québec, notamment pour activer le financement à l'aube de la prochaine campagne électorale. Il indique que les démarches pour amasser un trésor de guerre démarrent bien puisqu'en décembre dernier un important volume de dons avait déjà été recueilli.