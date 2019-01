Le pape «appuie tous les efforts visant à éviter [...] d’autres souffrances» aux Vénézuéliens

Panama | Le pape François, actuellement au Panama, «appuie tous les efforts visant à éviter que d’autres souffrances ne soient infligées» aux Vénézuéliens, a déclaré jeudi le porte-parole par intérim du Vatican, l’Italien Alessandro Gisotti.

«En visite à Panama, le pape François a pris connaissance des nouvelles en provenance du Venezuela. Le Saint-Père suit de près l’évolution de la situation et prie pour les victimes et pour tous les Vénézuéliens. Le Saint-Siège appuie tous les efforts visant à éviter que d’autres souffrances ne soient infligées à la population», selon un communiqué.

Mercredi, tandis que l’avion transportant le pape volait au-dessus de l’Atlantique, Juan Guaido, le chef du Parlement vénézuélien contrôlé par l’opposition, s’est autoproclamé «président» par intérim de ce pays en crise, immédiatement reconnu par les États-Unis et nombre de ses alliés dans la région, dont le Brésil et l’Argentine.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a reçu jeudi l’appui de l’armée pour contrecarrer le soutien international apporté à Juan Guaido.

Depuis mardi, des foyers de protestation dans le pays ont fait 16 morts, selon des organisations de défense des droits de la personne. Dans la nuit, des troubles ont éclaté dans des quartiers populaires de la capitale.

L’aggravation de la crise politique intervient en pleine débâcle économique dans ce pays pétrolier, jadis prospère et désormais frappé par d’importantes pénuries de nourriture et de médicaments, et soumis à une hyperinflation qui devrait atteindre 10 000 000% en 2019.

L’ONU estime que, depuis 2015, environ 2,3 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays, et prévoit que ce chiffre grimpe à 5,3 millions en 2019 à cause de la crise économique.