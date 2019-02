Le PLQ et la CAQ s’échangent des mots doux sur Twitter

L’amour (mettons) entre les partis n’existe pas seulement à l’Assemblée nationale.

En 2019, les organisations politiques se servent constamment de Twitter pour passer leurs messages.

Ce jeudi, le jour de la Saint-Valentin, le Parti libéral du Québec (PLQ) a envoyé un petit mot d’amour au Parti québécois (PQ) et à la Coalition avenir Québec (CAQ).

«Bonjour chers amis du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec. On vous avait donné rendez-vous lors de nos derniers échanges sur Twitter à l’occasion de la Journée nationale du compliment. En y réfléchissant, bien que nous aimions tous profondément le Québec, on s’est dit que votre journée serait encore plus belle si nous vous laissions entre vous qui partagez la même dose d’amour pour notre pays, le Canada», a écrit le PLQ.

La CAQ n’a pas tardé à émettre une réponse passive-agressive, comme à l’habitude.

«Difficile de ne pas vous blâmer, mais on va faire un effort. Et on espère qu’après vos débats sur la laïcité et sur la lettre d’excuses, l’amour reviendra dans votre caucus», peut-on lire.

Le PLQ a rétorqué en disant que «l’amour est toujours là».

«Nous sommes fiers de nos débats», a ajouté le parti, avec une chanson de Martine St-Clair.

