Le plus grand labyrinthe de neige du monde attire les touristes au Manitoba

Winnipeg | Il a demandé un mois de travail à un couple d’agriculteurs du Manitoba et vient d’être homologué par le livre Guinness des Records: le plus grand labyrinthe de neige au monde mesure 2.789,11m2.

Situé au sud de la ville de Winnipeg, il est devenu une véritable attraction touristique.

Jusqu’ici, Clint et Angie Masse, agriculteurs dans le petit village de Saint-Adolphe à proximité, s’étaient fait une spécialité des labyrinthes de maïs pendant l’été. Avant d’un jour changer de saison,malgré l’immense charge de travail qui les attendait.

« Nous avons décidé de fabriquer notre propre neige. Rien que ça, ça nous a pris deux à trois semaines. Ensuite, nous avons commencé à construire le labyrinthe et il a fallu 370 camions semi-remorques(chargés de neige) pour construire le labyrinthe », explique à l’AFP Clint Masse.

AFP

Au final, la structure est composée de murs mesurant environ 1,80 m de haut. Au sol, la neige est tassée sur 50 cm afin d’éviter qu’elle ne fonde trop vite et que les visiteurs pataugent dans lagadoue.

Grâce à cet ouvrage, qu’ils ont ouvert au public pour la première fois cet hiver, le couple a largement détrôné l’ancien record, détenu par un labyrinthe situé dans le parc historique de Fort William(Ontario)

Mais réaliser leur rêve avait un coût: 57 000 dollars canadiens (38 000 euros). « Fabriquer la neige coûte extrêmement cher », souligne M. Masse.

AFP

Guidé par le feu

L’agriculteur a aussi dû surmonter quelques difficultés dans la conception de son dédale blanc. « Cela m’a pris bien une semaine pour le dessiner, quand il me faut un jour et demi pour faire un labyrinthede maïs », relève-t-il.

Depuis son ouverture début janvier, le labyrinthe ne désemplit pas et attire de nombreux curieux, malgré les températures glaciales descendant régulièrement sous les -30°C.

À l’intérieur, des statues de neige et de glace attendent les visiteurs qui peuvent tout de même se réchauffer: cinq aires de repos avec tables et feux de bois sont parsemées entre les murs blancs.Les repérer devient un défi et elles servent aussi d’aide pour trouver la sortie.

AFP

« C’était vraiment amusant parce qu’il fallait qu’on trouve les braseros. C’est comme ça en fait qu’on savait où on allait, sinon on n’avait aucune idée! », racontent Jillian Crooks et Cassidy Wegner,deux jeunes femmes âgées d’une vingtaine d’années ayant bravé des températures de -35°C pour aller explorer, pour la première fois de leur vie, un labyrinthe.

Trouver la sortie « nous a pris pas mal de temps. On n’a pas chronométré, mais peut-être une demi-heure » , ajoute Cassidy Wegner. De son côté, Clint Masse estimequ’il faut entre 30 et 45 minutes pour parcourir le labyrinthe de bout en bout.

L’attraction devrait rester ouverte encore quelques semaines, car le froid polaire qui a enveloppé la province des Prairies canadiennes en février a protégé l’infrastructure.

Un coup de pouce de la nature grâce auquel Clint Masse espère maintenant franchir la barre des 10 000 visiteurs et, ainsi, rentabiliser son investissement.