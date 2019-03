Le président mexicain Lopez Obrador dément avoir été membre du parti communiste

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a démenti mercredi avoir été membre du parti communiste dans les années 1970, après la publication de documents émanant des services de renseignement, récemment déclassifiés.

M. Lopez Obrador, 65 ans, est devenu le premier président de gauche du pays après sa victoire électorale en juillet dernier.

«Beaucoup de choses (dans ces documents) sont inventées. Par exemple, on indique que j’étais membre du parti communiste, et que je soutenais et donnais de l’argent à ce parti», a affirmé M. Lopez Obrador lors d’une conférence de presse quotidienne. «Je n’étais pas membre du parti communiste, même si je soutenais des activistes dans le domaine social» a-t-il précisé.

À l’époque en question, M. Lopez Obrador était membre du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), parti unique qui a gouverné le pays durant 70 ans.

Dans le contexte de la Guerre froide, être communiste pouvait avoir de lourdes implications en Amérique latine, les États-Unis y soutenant alors plusieurs régimes dictatoriaux pour endiguer l’influence soviétique.

«AMLO», comme on le surnomme, a plus tard rompu avec le PRI pour participer au lancement du Parti de la révolution démocratique (PRD, gauche) avant de fonder sa propre formation Morena (gauche) en 2014, qui l’a conduit à la présidence du pays.

M. Lopez Obrador a autorisé cette semaine une ouverture des archives des services de renseignement mexicains. Il s’est engagé à faire la lumière sur l’implication de ces services de renseignement dans les crimes commis contre des activistes entre les années 1960 et 1980 au Mexique.

«Il y avait des injustices graves. (...) Des paysans qui ne savaient même pas ce qu’était le communisme étaient accusés (d’y adhérer) et ont subi la répression durant ces années», a commenté M. Lopez Obrador.