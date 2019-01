Le retour au jeu de Frederik Andersen gâché par l’Avalanche

À son premier match depuis le 22 décembre, Frederik Andersen a fait son possible en bloquant 32 lancers, mais les Maple Leafs se sont tout de même incliné par la marque de 6 à 3 devant l’Avalanche du Colorado, lundi à Toronto.

Andersen avait raté les huit derniers matchs des siens en raison d’une blessure à l’aine et d’une grippe.

De l’autre côté de la patinoire, Semyon Varlamov a été beaucoup moins occupé, n’étant mis au défi que 20 fois.

Carl Soderberg a été le héros chez les visiteurs avec un tour du chapeau, qu’il a complété en fin de rencontre dans un filet désert. Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen et Matt Calvert (aussi dans un filet désert) ont également enfilé l’aiguille.

Mitchell Marner, Kasperi Kapanen et Igor Ozhiganov ont répliqué pour les Leafs.

Cette victoire est la bienvenue pour l’Avalanche, qui ne compte que deux gains à ses 11 dernières sorties.

Ovechkin poursuit son parcours parmi les grands

À Washington, même si les Capitals se sont inclinés par la marque de 4 à 1 devant les Blues de St. Louis, Alex Ovechkin a continué de faire sa place parmi les meilleurs joueurs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

En ouvrant la marque au premier vingt, le capitaine des Capitals a pris seul la sixième place au classement des joueurs ayant amassé le plus de buts en avantage numérique avec 238 réussites. Il partageait précédemment ce rang avec Brendan Shanahan.

Il a également rejoint Dave Andreychuk au 14e rang des meilleurs marqueurs de l’histoire de la LNH (640 buts).

Brooks Orpik disputait quant à lui un 1000e match en carrière.

Ivan Barbashev, Vince Dunn, David Perron et Vladimir Tarasenko sont ceux qui ont donné la victoire aux Blues.

L’attaque des Devils explose

Kyle Palmieri et Blake Coleman ont touché la cible deux fois et les Devils du New Jersey ont défait les Blackhawks de Chicago 8 à 5, au Prudential Center.

Les deux attaquants n’ont pas été les seuls à s’illustrer dans la victoire des Devils, qui remportaient un deuxième match consécutif pour la première fois en 2019.

Travis Zajac (un but et deux mentions d’aide) et Sami Vatanen (un but, une aide) ont aussi brillé. Kevin Rooney et Brett Seney ont complété le pointage.

Du côté des «Hawks», Patrick Kane a amassé quatre points, dont deux buts. Il a maintenant amassé au moins un point dans six parties consécutives. Il a obtenu cinq buts et neuf mentions d’aide pendant cette séquence.

Brent Seabrook, Brandon Saad et Dominik Kahun ont été les autres buteurs des perdants.

Un triplé pour James van Riemsdyk

À Philadelphie, James van Riemsdyk a réussi un tour du chapeau et les Flyers ont battu le Wild du Minnesota au compte de 7 à 4.

Wayne Simmonds et Nolan Patrick ont pour leur part chacun inscrit deux buts.

Du côté des visiteurs, Joel Eriksson Ek, Jason Zucker, Marcus Foligno et Ryan Suter ont fait scintiller la lumière rouge.