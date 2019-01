Le réveil d’Erik Karlsson

Après un début de saison difficile avec les Sharks de San Jose, le défenseur Erik Karlsson a retrouvé son rythme, récoltant au moins un point à ses 13 dernières sorties, lundi, dans une victoire de 3 à 1 contre les Kings de Los Angeles.

Si Karlsson n’avait pas raté de match, il s’agirait d’un record de concession chez les arrières. L’ancien capitaine des Sénateurs d’Ottawa a toutefois été suspendu pour deux matchs au cœur de cette séquence, si bien que la Ligue nationale de hockey (LNH) ne reconnaît pas cette marque. Il a néanmoins cumulé un but et 22 points lors de cette série.

Malgré tout, Karlsson, fidèle à son habitude, met les intérêts de l’équipe avant les siens et a refusé de trop parler de cette nouvelle marque.

«Je crois que les deux points sont plus importants, a-t-il dit après la rencontre, selon le site officiel de la LNH. Je crois que nous nous sommes regroupés comme équipe et que nous jouons de mieux en mieux au fil de la saison. C’est tout ce qui compte: gagner des matchs. Tout le monde contribue, de toutes les façons, et je crois que c’est l’état d’esprit dans ce groupe. Ce n’est pas important qui le fait, pour autant que quelqu’un le fait.»

Un joueur complet

Pourtant, après avoir quitté les Sénateurs dans un contexte difficile par l’entremise d’une mégatransaction cet été, le Suédois, récipiendaire du trophée Norris en 2012 et 2015, n’avait amassé que 10 points à ses 20 premiers matchs avec les Sharks.

Lundi toutefois, ces mauvais moments semblaient oubliés. Karlsson s’est fait complice des trois filets des siens, dont celui de Joonas Donskoi qui a ouvert la marque. L’attaquant a par ailleurs été très élogieux à l’endroit du joueur-vedette.

«Je le vois jouer tous les jours, il joue du bon hockey dans les deux sens, a analysé Donskoi, selon le quotidien "San Jose Mercury News". Il est très bon défensivement, mais il montre également d’excellentes habiletés dans la zone offensive. Il peut marquer des buts et faires des passes irréelles. C’est vraiment bien de le voir jouer.»

Karlsson sera joueur autonome à la fin de la saison. Il sera ainsi assurément très en demande.