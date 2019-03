Le Rouge et Or soccer rend un dernier hommage à Helder Duarte

Après les chaleureuses funérailles de la veille à l’église, c’est dans son temple bien à lui, sur le terrain du stade Telus de l’Université Laval, que Helder Duarte a été salué une dernière fois, dimanche. Avec en prime, une victoire émotive de son équipe, question de donner un coup d’envoi saisissant pour son ultime voyage.

L’entraîneur de 56 ans de l’équipe féminine n’est plus, mais le Rouge et Or s’est assuré de merveilleuse façon que la mémoire de l’homme demeure bien présente dans son sanctuaire du ballon rond.

Déjà, de longues minutes avant le duel opposant les dames du Rouge et Or aux Carabins de l’Université de Montréal, les quelque 550 places étaient occupées et l’enthousiasme était palpable.

Car malgré la tristesse inouïe des derniers jours, l’hommage livré hier s’est avéré aussi positif que réconfortant pour les proches et la petite famille du soccer.

Sur l’air de la chanson Without You de David Guetta en version instrumentale, des images et vidéos de Duarte ont défilé, mettant toujours en évidence son sourire moqueur et son insatiable soif de pitreries. Rien de tel que quelques éclats de rire bien sentis pour atténuer un tant soit peu la douleur.

«Helder, ce n’est pas un entraîneur qui marque une carrière sportive, mais un homme qui marque une vie», a témoigné son ancienne gardienne Marie-Pier Bilodeau, qui hérite de la lourde commande d’assurer l’intérim.

Des anciennes et une bannière

Si Helder Duarte, où qu’il se trouve dans sa dernière épopée, avait besoin d’une autre irréfutable preuve que le monde du soccer lui voue une indéfectible admiration, il l’a certainement obtenue quand une centaine de ses anciennes joueuses depuis 1995 ont foulé le terrain pour rejoindre celles de la cuvée actuelle.

Devant cette poignante assemblée, son bon ami et entraîneur de l’équipe masculine, Samir Ghrib, a proposé non pas une minute de silence, mais une minute d’applaudissements, à la mémoire de ce «gros nounours plein de vie», comme il l’a si bien qualifié.

Le point d’exclamation est survenu quand une bannière à la mémoire de Duarte a été dévoilée dans un autre moment touchant.

Un géant

Avant que le Rouge et Or affronte les Carabins le cœur lourd, la veuve de l’entraîneur, France Gauthier, a poursuivi dans cet irrésistible élan de positivisme.

«C’est une vague d’amour plus haute qu’un tsunami qu’on reçoit. C’est inimaginable. Nous, sa famille, savions que nous vivions avec un grand homme. Mais aujourd’hui, on constate qu’il était un géant», a-t-elle confié en entrevue.

«En ce moment, c’est tout ça qui nous aide. Demain, après demain, c’est une autre affaire», a-t-elle réfléchi en saluant d’une inspirante force son homme «profondément heureux».

Et une victoire

Pour pousser comme il se doit l’embarcation de Helder Duarte vers des eaux inconnues, il fallait toutefois une autre forme de carburant. «Ses» filles se sont brillamment acquittées de cette mission ardue en déclassant les Carabins au compte de 5-1, ajoutant ainsi un doux vent de folie dans le stade pour assécher les yeux rougis.

«Une victoire de 5-1 contre Montréal, je ne me souviens pas que ce soit arrivé. C’est pour lui, c’est clair!», a souri la capitaine de cinquième année, Roxanne Dionne.

«Ce n’est rien contre celui qui va prendre la relève, mais je suis quasiment contente de finir et de ne pas avoir à jouer pour un autre entraîneur qui prendra la place de Helder sur le banc, dans le vestiaire...», a-t-elle poursuivi.

Pour Marie-Pier Bilodeau, qui dirige la destinée du Rouge et Or de manière intérimaire, c’était aussi le moment de pousser un rare soupir de soulagement par les temps qui courent.

«C’est un excellent signe qu’une telle victoire comme ça survienne aujourd’hui, contre les Carabins. Ça enlève un peu de pression et je ne suis pas surprise. Les filles sont en mission. Elles s’en vont à la guerre, sans leur général. On s’est donné la mission d’y aller toutes ensemble», a-t-elle commenté.

Le Rouge et Or termine ainsi la saison intérieure en première place et amorcera les séries le week-end prochain. Quelque part, Helder Duarte ne peut s’empêcher de sourire à pleines dents...