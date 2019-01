[CONTENU CHAUD] On est allé visiter les gens et découvrir le matériel au salon de l'amour et de la séduction

Eh oui! Chaque année le Salon de l'amour et de la séduction débarque à Montréal et sème l'émoi.

On peut y rencontrer plusieurs exposants, services et agences qui viennent vendre leur salade. Et elle est plutôt salée cette salade. Soyons clair, tous s'entendent pour dire qu'il faut avoir une belle ouverture d'esprit pour se promener parmi les différents kiosques sans être choqué. Dans l'ensemble, disons que c'est un paquet de gens sympatiques qui se rasemblent pour explorer un sujet qui leur est cher: le sexe. Le visiteurqui serait intéressé par la séduction ou encore par l'épineuse question de l'amour pourrait chercher longtemps...

Bref, bon visionnement!

