Le sort du chien qui a attaqué six personnes en cour le 21 mars

MONTRÉAL - La requête déposée par le cabinet de Me Anne-France Goldwater visant à stopper l’euthanasie d’un chien qui a fait six blessés dans l’arrondissement de Montréal-Nord en août dernier sera étudiée par un tribunal le 21 mars.

Le fils de Mme Goldwater, Me Daniel Goldwater, pilote ce dossier depuis le début et réitère que certains chiens classés comme dangereux peuvent être réhabilités dans les bonnes circonstances.

«Même les chiens de type pitbull entraînés à tuer depuis leur enfance sont souvent réhabilités», avance-t-il.

Le cabinet d'avocats souhaite réussir à transférer l'animal, un mélange de bulldog et de pitbull, dans un refuge qui se trouve aux États-Unis, le «Road to Home Rescue Support», basé à Wantagh, dans l'État de New York.

La demande déposée devant la Cour supérieure du Québec, en novembre dernier, vise à réhabiliter le chien.

Ses défenseurs demandent à ce qu'il soit examiné par un vétérinaire et un spécialiste en comportement canin pour éventuellement commencer le processus de rééducation.