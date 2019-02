Le Tricolore épie attentivement trois formations

Le Canadien de Montréal étudie attentivement trois équipes de la Ligue nationale de hockey, selon une compilation du journaldemontreal.com.

• À lire aussi: Les joueurs sont-ils en train de forcer la main de leur DG?

Au cours des dernières semaines, le CH a dépêché un ou plusieurs recruteurs pour observer les Ducks d’Anaheim, les Coyotes de l’Arizona ainsi que les Stars de Dallas.

À plusieurs reprises, des membres de l'équipe de recrutement professionnel du Tricolore ont réservé un siège sur la galerie de presse d'un match mettant en vedette l'une de ces trois formations.

Le directeur général de l’équipe Marc Bergevin a notamment été aperçu aux deux dernières rencontres des Ducks, à Winnipeg et Toronto. Les Ducks sont à Montréal mardi pour y affronter le CH.

Même s’il est possible que Bergevin étudiait les tendances des prochains adversaires de son équipe, il est plutôt rare qu’un DG se déplace pour effectuer de telles évaluations.

Il y a fort à parier que le DG du Tricolore souhaitait se déplacer afin d’observer un joueur qu’il a dans sa mire.

Les Ducks alignent l’une des meilleures unités défensives de la ligue, dont deux défenseurs gauchers qui pourraient être d’intérêt pour le CH : Cam Fowler, 27 ans, et Hampus Lindholm, 25 ans.

Le prix à payer pour faire l’acquisition de l’un ou l’autre de ces deux arrières serait toutefois élevé.

Dallas et Montréal s’étudient

Le Tricolore a envoyé des dépisteurs aux trois derniers matchs des Stars de Dallas ainsi qu’à un match des Stars du Texas, le club-école de la formation.

Qui plus est, les Stars de Dallas ont régulièrement un dépisteur sur la galerie de presse du Centre Bell lorsque le Canadien évolue à domicile. Les Stars ont notamment dépêché un deuxième recruteur au domicile du CH pour les rencontres du week-end dernier face aux Devils du New Jersey et aux Oilers d’Edmonton.

Le CH était également présent lors de plusieurs rencontres impliquant les Coyotes de l’Arizona depuis la période des Fêtes. Le directeur du recrutement professionnel Eric Crawford était d'ailleurs sur place lors de l’une de ces rencontres.

Les Coyotes n’ont toutefois pas envoyé de recruteur à Montréal au cours des dernières semaines.

Et les autres?

Outre ces trois formations, les recruteurs du Tricolore ont suivi sporadiquement les activités des Penguins de Pittsburgh, des Blues de Saint-Louis, des Canucks de Vancouver et du Wild du Minnesota dans les dernières semaines.

À noter que depuis le début de 2019, les Blue Jackets de Columbus, le Wild, les Golden Knights de Vegas et les Capitals de Washington ont dépêché au moins deux recruteurs pour un même match au Centre Bell.