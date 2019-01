Le vide à la tête de la Banque mondiale offre une opportunité à l’administration Trump

Le départ surprise du patron de la Banque mondiale trois ans avant la fin de son mandat donne à l’administration Trump l’occasion de peser sur la stratégie de l’un des principaux acteurs de l’aide internationale, souvent vilipendée par le président américain.

La tradition depuis la naissance des institutions de Bretton Woods veut que les Américains choisissent le dirigeant --américain-- de la Banque mondiale, les Européens ayant le privilège de désigner l’un des leurs pour diriger le Fonds monétaire international (FMI).

Mais ce « monopole » des principaux actionnaires des deux institutions est beaucoup critiqué par les autres pays et de nombreuses organisations non-gouvernementales.

Un front qui devrait limiter quelque peu la marge de manoeuvre du président américain sur la personnalité qu’il désignera pour diriger la BM.

D’autant que M. Trump a souvent pris ses alliés --y compris les plus fidèles-- à rebrousse poil depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017 que ce soit sur des questions commerciales ou de défense.

« Cette Maison Blanche a une voie assez difficile devant elle si elle veut imposer un candidat », a estimé Scott Morris, un ancien responsable du Trésor qui a travaillé avec la Banque mondiale et le FMI.

En raison de « l’impopularité » de Donald Trump parmi un grand nombre de ses pairs, il est certain qu’il y aura des candidats qui lui disputeront la succession de Jim Yong Kim, a souligné M. Morris.

Nommé par Barack Obama en 2012, il a annoncé son départ lundi, trois ans avant la fin de son second mandat, pour travailler dans le secteur privé. Dans une lettre au personnel de la Banque il a écrit qu’il pensait pouvoir être plus efficace ainsi pour l’aide au développement.

Âgé de 59 ans, Jim Yong Kim, dont la démission sera effective le 1er février, sera remplacé dans l’intérim par Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale.

Désamour pour la Banque

« Le travail de la Banque mondiale est plus important que jamais alors que les aspirations des pauvres progressent dans le monde et que les problèmes comme celui du changement climatique, des épidémies, des famines et des réfugiés continuent de croître en ampleur et en complexité », a-t-il écrit.

Le Trésor américain a réagi en affirmant avoir « apprécié » le service de Jim Yong Kim et en soulignant que la Banque continuerait de fonctionner « sous la direction compétente de Kristalina Georgieva ».

« Le secrétaire au Trésor », Steven Mnuchin, « a hâte de travailler avec les autres gouverneurs pour désigner un nouveau dirigeant », a indiqué une porte-parole à l’AFP.

De fait l’administration Trump n’aime guère la Banque mondiale et l’aide au développement n’est pas une priorité pour le milliardaire américain qui a été élu sur le slogan « l’Amérique d’abord ».

L’administration avait vertement critiqué l’institution et son président fin 2017 quand M. Kim militait pour une augmentation de capital de l’institution pour pouvoir répondre à la concurrence accrue de nouveaux acteurs du développement.

Le département américain du Trésor s’était plaint que la Banque ait encore des programmes avec la Chine, la deuxième économie mondiale, estimant que Pékin ne devait plus bénéficier du soutien financier de l’institution.

Un revirement de la position de Washington --le principal actionnaire de la Banque et à la voix prépondérante -- avait finalement permis d’augmenter le capital de 13 milliards de dollars, en échange de taux d’intérêts plus élevés pour les pays à l’économie intermédiaire comme la Chine.

Pour l’heure, les États-Unis n’ont même pas de représentant au conseil d’administration de la Banque mondiale et il n’y a aucune indication sur un éventuel successeur à M. Kim.

Paul Cadario, qui a longtemps travaillé à la BM avant de rejoindre l’université d’Ontario au Canada, estime que la Banque n’est pas sur le radar du président.

« Il n’y a pas d’administrateur (américain) et l’administrateur américain a toujours été le meneur du conseil d’administration et celui qui reflète la position du gouvernement américain », a-t-il dit à l’AFP.

Scott Morris estime que ce poste n’a pas grande importance pour la Maison Blanche, qui a beaucoup de difficultés à occuper les fonctions laissées vacantes par une spectaculaire liste de démissionnaires, comme le ministre de la défense.

Mais il souligne aussi que M. Trump pourrait y voir l’occasion de croiser le fer. Un exercice qu’il affectionne tout particulièrement.