Gala des prix Gémeaux 2022: les documentaires devaient être célébrés au moment de l’interruption de Guillaume Lemay-Thivierge

Au lendemain du Gala des prix Gémeaux, Léa Clermont-Dion a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de dénoncer un moment de la soirée auquel elle devait prendre part en tant que présentatrice et réalisatrice. Celui qui devait être dédié à mettre en valeur les documentaires célébrés par l'Académie, mais qui a plutôt été volé par Guillaume Lemay-Thivierge pour livrer un discours décousu et impromptu.

« Hier soir, lors du Gala télévisé des prix Gémeaux superbement animé par Véronique Cloutier, un moment était dédié à mettre en valeur les documentaires célébrés par l'Académie. Ingrid Falaise et moi avions le grand honneur d'y intervenir. Guillaume Lemay-Thivierge a pris l'initiative personnelle et improvisée d'interrompre notre segment afin de prendre parole », a expliqué sur sa page Facebook et Instagram la coréalisatrice du documentaire Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique, actuellement à l’affiche.

« Je respecte le débat, mais j'ai trouvé cela dommage, car on mettait ENFIN en lumière le travail formidable de documentaristes de l'ombre ayant un réel impact dans la société québécoise, poursuit-elle dans sa publication qui a jusqu’à maintenant récolté 2 500 j’aime et qui a été partagée 880 fois.

Elle poursuit sa publication en citant quelques productions documentaires « qui auraient dû être célébrées pendant cette interruption de trois minutes. Par principe, je tiens à les souligner aujourd'hui », a ajouté la réalisatrice du documentaire T’as juste à porter plainte.

« En souhaitant que cette publication soit beaucoup vue et partagée », a répondu Alexandre Champagne dans un commentaire qui a été aimé plus de 350 fois.

Écoutez l'entrevue avec Léa Clermont-Dion à l’émission de Sophie Durocher via QUB radio :

Voici la liste des documentaires en question :

MEILLEURE ÉMISSION DOCUMENTAIRE : SOCIÉTÉ

SEULS – Marie-Pierre Corriveau, Karine Dubois (Picbois Productions)

MEILLEURE SÉRIE DOCUMENTAIRE : SOCIÉTÉ

LA TRAQUE – Manuelle Légaré, Guillaume Lespérance (A Media)

MEILLEURE ÉMISSION OU SÉRIE DOCUMENTAIRE : HISTOIRE, POLITIQUE ET ÉCONOMIE

L’ESCROC: L’AFFAIRE NORBOURG – Marleen Beaulieu, Josée Comtois, Marie-Elaine Nadeau, Marie-Christine Pouliot, Richard Speer (Attraction)

MEILLEURE ÉMISSION OU SÉRIE DOCUMENTAIRE : BIOGRAPHIE OU PORTRAIT

UNE FEMME, MA MÈRE – Claude Demers (Les Films de l’Autre)

MEILLEURE ÉMISSION OU SÉRIE DOCUMENTAIRE : ARTS ET CULTURE

FEMMES SYMPHONIQUES – Catherine Landry, Brigitte Lemonde, Corine Trudel (Zone3)

MEILLEURE RÉALISATION DOCUMENTAIRE : SOCIÉTÉ, HISTOIRE, POLITIQUE ET ÉCONOMIE – ÉMISSION

Paul Tom – SEULS (Picbois Productions)

MEILLEURE RÉALISATION DOCUMENTAIRE : SOCIÉTÉ, HISTOIRE, POLITIQUE ET ÉCONOMIE – SÉRIE

André St-Pierre – LA TRAQUE « Épisode 1 – Money, bijoux » (A Media)

MEILLEURE RÉALISATION DOCUMENTAIRE : BIOGRAPHIE OU PORTRAIT, ARTS ET CULTURE,

Guylaine Maroist, Éric Ruel – JUKEBOX: UN RÊVE AMÉRICAIN FAIT AU QUÉBEC (La Ruelle Films)

MEILLEURE RÉALISATION DOCUMENTAIRE : BIOGRAPHIE OU PORTRAIT, ARTS ET CULTURE, SANTÉ, NATURE, SCIENCES ET ENVIRONNEMENT – SÉRIE

Arnaud Bouquet, Caroline Côté – LE DERNIER GLACIER « Épisode 5 » (Toast Média)

MEILLEURE RÉALISATION : ÉMISSION OU SÉRIE DOCUMENTAIRE D’OBSERVATION