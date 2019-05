Lee-Anne Viens: de «La Voix Junior» à «Starmania»

MONTRÉAL – Lee-Anne Viens en avait épaté plusieurs lors de son passage à «La Voix Junior», en 2016, lorsqu’elle avait interprété – nu-pieds! – «Le grand cerf-volant», de Gilles Vigneault, reprise par Fred Pellerin sur son album «Plus tard qu’on pense», aux auditions à l’aveugle.

La gamine d’alors 8 ans à la voix rauque et pleine de trémolos avait jeté son dévolu sur Marc Dupré, qu’elle rêvait d’avoir comme coach, pour poursuivre l’aventure. Elle a ensuite eu la chance de se produire au Centre Bell et au Centre Vidéotron avec ses camarades de «La Voix Junior».

«Quand "La Voix Junior" s’est terminée, Lee-Anne avait presque un million de vues sur YouTube. Partout où on va, les gens la reconnaissent. Ils disent: "C’est la petite nu-pieds!". Elle a vraiment touché le public», a indiqué sa maman, Lyne Lamontagne, en entrevue avec l’Agence QMI.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Stress et pratique

Depuis, Lee-Anne, maintenant âgée de 11 ans, continue de développer son talent. Elle a souvent interprété des hymnes nationaux lors d’événements sportifs ou caritatifs dans sa région, en Estrie. Elle a accompagné Marc Dupré à quelques reprises en spectacle et a aussi enregistré un album de Noël en 2017.

Cet été, elle participera au collectif «Québec Issime chante Starmania», à la Place Nikitotek du centre-ville de Sherbrooke. Dans cette production rendant hommage à la mythique œuvre de Luc Plamondon et de Michel Berger, Lee-Anne interprétera la pièce «L’air de l’extra-terrestre», en alternance avec Marc-Olivier Bergeron.

La principale intéressée avoue qu’elle était peu familière avec le répertoire de «Starmania» lorsqu’elle a tenté sa chance aux auditions tenues récemment par Québec Issime.

«J’avais déjà entendu le nom "Starmania", mais je connaissais plus "Mixmania", a avoué candidement Lee-Anne. Ce sera beaucoup de stress et de pratique!»

«De faire ainsi 11 fois le même spectacle, avec 12 musiciens et un entourage d’expérience, ce sera une première pour Lee-Anne, a précisé Lyne Lamontagne. C’est une grosse production. Si ça fonctionne bien, on ne sait pas où ça pourrait la mener.»

Apprivoiser la célébrité

Lee-Anne Viens, qui n’a jamais suivi de cours ou de formation artistique, a toujours chanté pour le plaisir, épaulée par des parents qui poussent également la note en duo dans leurs loisirs. Grande admiratrice de Fred Pellerin («je l’aime beaucoup, beaucoup!») et de Marc Dupré, elle termine présentement sa cinquième année scolaire et souhaite continuer de décrocher des engagements comme chanteuse et comme comédienne. Le doublage l’intéresse aussi, même si mille et un autres métiers l’attirent.

«J’aimerais être maquilleuse, étudier en biologie marine, être cuisinière ou vétérinaire», a énuméré la jeune touche-à-tout.

Or, si elle entend l’appel de la scène et de la caméra, la préadolescente a néanmoins dû apprivoiser la notoriété au sortir de «La Voix Junior».

«Au début, je m’inquiétais, parce que je ne voulais pas que tout le monde me reconnaisse tout le temps, partout, a expliqué Lee-Anne. Finalement, j’ai réalisé qu’il n’y avait pas de monde qui venait me voir chaque seconde en me criant après!»

«Quand on ne l’a pas vécu, on ne sait pas ce que c’est, a souligné Lyne Lamontagne. Parfois, je constatais que c’était difficile pour Lee-Anne. On voyait des gens nous pointer de loin, on comprenait qu’ils parlaient d’elle, mais on ne savait pas ce qu’ils disaient. Une fois, on était avec Marc Dupré, à Saint-Jérôme, lors d’une Fête nationale, et des gens essayaient de toucher Lee-Anne à travers la barrière métallique lorsqu’elle sortait de scène. Mais, généralement, les gens sont très fins.»

Pour en savoir plus sur le spectacle «Québec Issime chante Starmania», on consulte le site quebecissime.net.