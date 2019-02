L’emploi continue de croître au Québec en 2018

MONTRÉAL – Le nombre d’emplois a crû pour une quatrième année consécutive au Québec en 2018, en hausse de 48 900 (+0,9 %) emplois comparativement à 2017.

C’est ce qui ressort de l’État du marché du travail au Québec: bilan de l’année 2018, rendu public jeudi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Les données utilisées par l’ISQ proviennent de l’Enquête sur la population active menée par Statistiques Canada.

Le taux de chômage a pour sa part diminué sous la barre des 6 % et s'est établi à 5,5 % en 2018, soit le plus bas niveau observé depuis 1976. Le taux d'emploi, quant à lui, a atteint 61,0 %, un sommet historique en 42 ans.

La hausse de l'emploi en 2018 s'observe uniquement dans l'emploi à temps plein et dans l'emploi permanent, et se concentre dans la région métropolitaine. En effet, Montréal (+22 600) et Laval (+17 100) sont les principales sources de la croissance de l'emploi au Québec en 2018.

Les employés du secteur privé (+24 800) sont à l'origine d'une bonne partie de la croissance de l'emploi l’an dernier.

Les travailleurs de 55 ans et plus ont bénéficié d'une hausse de 28 900 emplois et continuent donc de renforcer leur présence sur le marché du travail. Quant aux femmes (+27 000), la croissance de l'emploi est deux fois plus rapide que celle des hommes (+11 900), a fait remarquer l’ISQ.

Les Québécois ont travaillé en moyenne 35 heures par semaine en 2018, soit sensiblement la même chose qu’en 2017.

Le salaire horaire a augmenté de 1,9 %, soit légèrement plus que l’inflation (1,7 %).