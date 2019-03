L’énorme vente de jeux PS4 se termine bientôt

Sony ne veut pas vous faire profiter du soleil de printemps. Non, la compagnie préfère vous garder cloués au divan, manette en mains, grâce à sa vente «Sortir, c’est démodé!» qui se termine le 29 mars.

En plus de proposer jeux et DLC en rabais, l’abonnement de 12 mois à PS Plus est disponible à 52,99$. Attention, ce spécial prend fin le 26 mars. Après ça, retour à l’abonnement de 69,99$ par an.

Le 29 mars s’en vient rapidement, alors dépêchez-vous! Question de vous aider, voici quelques spéciaux qui ont retenu notre attention.





Destiny 2: Foresaken

32,09$ 53,49$





Red Dead Redemptioono 2

61,59$ 79,99$





Grand Theft Auto V

22,19$ 36,99$

Prey

23,99$ 39,99$





AER: Memories of Old

9,99$ 19,99$





Middle-earth: Shadow of War (Definitive Edition)

39,99$ 79,99$





Spider-Man: The City That Never Sleeps (DLC)

25,11$ 33,49$





Child of Light

5,99$ 14,99$





Batman: Return to Arkham

14,99$ 29,99$





Bioshock: The Collection

27,99$ 79,99$





Call of Duty: Infinite Warfare

31,99$ 79,99$





The Evil Within

39,99$ 79,99$





Jurassic World Evolution

32,15$ 66,99$





The Witcher 3: Wild Hunt (Complete)

26,79$ 66,99$





Dishonored 2

53,49$ 32,09$





God of War

39,99$ 49,99$





Horizon Zero Dawn (Complete)

25,49$ 29,99$





Évidemment, on ne peut pas mettre tous les rabais ici alors allez faire un tour sur le store!