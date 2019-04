L’épidémie de choléra continue à s’étendre au Mozambique

L’épidémie de choléra provoquée par les inondations consécutives au passage du cyclone tropical Idai sur le centre du Mozambique a continué à s’étendre, faisant au moins 2 morts et plus de 1.400 cas, selon un nouveau bilan annoncé mardi par les autorités locales.

Quelque 900 000 doses d’un vaccin oral contre l’infection sont arrivés à Beira, le port dévasté par le cyclone, et devaient commencer à être administrés mercredi, selon les agences des Nations unies.

« La fourniture de ces vaccins participe à l’effort de l’Unicef et de ses partenaires pour endiguer la propagation du choléra », a expliqué le représentant local de l’Unicef, Michel Le Pechoux.

AFP

Le cyclone Idai a frappé de plein fouet Beira, la deuxième ville de du Mozambique, et son demi-million d’habitants le 14 mars.

Ses pluies diluviennes et ses vents violents ont causé des destructions et des inondations massives qui ont fait, selon le dernier bilan, près de 900 morts non seulement au Mozambique, mais aussi au Zimbabwe voisin.

Les autorités de ces deux pays ont annoncé mardi avoir respectivement recensé 598 et 268 décès sur leur sol.

Malgré les secours et l’aide humanitaire venus du monde entier, des centaines de milliers de sinistrés vivent toujours dans des conditions très précaires dans des zones noyées d’eaux sales qui favorisent la propagation d’épidémies telles que le choléra.

Au seul Mozambique, plus de 146 000 personnes ont été déplacées par les inondations dans les provinces de Sofala, dont Beira est la capitale, Manica, Zambezia et Tete, selon l’ONU. An total, 155 centres d’hébergement les y accueillent.