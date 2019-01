L’Équateur nie que les conditions de vie d’Assange se détériorent

L’Équateur a nié vendredi que les conditions de vie de Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, se soient dégradées à l’ambassade de Londres où il est réfugié et serait, selon des médias, privé de chauffage et dormant par terre.

Ces informations « sont TOTALEMENT fausses et cherchent à affecter la gestion de cette affaire », a déclaré dans un communiqué le secrétariat de communication de la Présidence, en rejetant ces « accusations d’une détérioration présumée des conditions » d’accueil de Julian Assange, auquel l’Équateur a octroyé l’asile.

En octobre dernier, le gouvernement équatorien avait fixé des règles pour les visites, les communications et la salubrité de M. Assange au sein de l’ambassade.

Un tribunal avait en décembre rejeté en seconde et dernière instance une requête du fondateur australien de WikiLeaks contre ces règles.

Le secrétariat de communication a assuré que « le système de chauffage du siège de la mission diplomatique fonctionne normalement, sans affecter les fonctionnaires, les usagers, ni M. Assange ».

« De surcroît, aucun meuble n’a été retiré de sa chambre, à laquelle on accède via un code électronique qui est de son usage exclusif », selon la même source.

Julian Assange, 47 ans, est hébergé depuis 2012 à l’ambassade équatorienne de Londres, où il s’était réfugié pour éviter alors d’être extradé en Suède et jugé pour viol présumé.

Cette affaire a été classée, mais l’Australien est toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt britannique pour violation des conditions de liberté surveillée dans l’affaire suédoise.

Vendredi, Quito a « réitéré son engagement à veiller et à garantir les droits humains de M. Assange ».

Le fondateur de WikiLeaks craint d’être extradé aux États-Unis pour la publication sur son site de milliers de documents officiels confidentiels.

La fondation américaine Courage, qui défend les lanceurs d’alertes, a lancé jeudi une collecte de fonds pour assurer la défense de Julian Assange, assurant que sa situation à l’ambassade équatorienne « est de plus en plus précaire, au point que son expulsion et son arrestation pourraient être imminentes ».