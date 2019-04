Les 10 dévoilements les plus marquants du Salon de l’auto de New York

Nombreux ont été les dévoilements au cours du salon de l’automobile de New York. Voici ceux qui ont particulièrement retenu notre attention.

Volkswagen Tarok Concept

William Clavey

Après avoir été dévoilé en primeur mondiale à Sao Paolo, le concept Tarok débarque pour la toute première fois en Amérique du Nord. La charge utile de cette camionnette construite sur la plateforme MQB se chiffre à 2 271 livres. Seule une caisse de quatre pieds est disponible.

Toyota Highlander

Sylvain Raymond

L’année 2020 marquera l’arrivée du Toyota Highlander de quatrième génération. Les consommateurs auront le choix entre un V6 de 3,5 L et une motorisation hybride plus efficace qu’auparavant. Tout dépendant de la configuration choisie, il peut accueillir sept ou huit occupants.

Hyundai Venue

William Clavey

Encore plus petit que le Kona, le Venue devient le septième VUS offert par Hyundai. Celui qui concurrencera directement le Nissan Kicks est animé par un moteur à quatre cylindres de 1,6 L. Il devrait arriver chez les concessionnaires d’ici la fin de 2019.

Lincoln Corsair

William Clavey

C’est à New York que Lincoln a dévoilé le Corsair. VUS pouvant accueillir jusqu’à cinq occupants, il occupera la place laissée vacante par le départ du MKC au sein de la gamme. Un choix de deux moteurs turbocompressés à quatre cylindres est offert.

Genesis Mint Concept

William Clavey

Genesis a décidé de faire rêver les visiteurs du salon de New York en levant le voile sur le prototype Mint. Aucune spécification n’a toutefois été annoncée en lien avec ce coupé entièrement électrique. Avouez qu’il est joli!

Subaru Outback

William Clavey

Pour 2020, l’Outback subit le même sort que la Legacy qui a fait peau neuve il y a quelques mois à peine. De série, l’Outback 2020 sera animé par un moteur à quatre cylindres à plat de 2,5 L. Tout comme la Legacy, il pourra aussi être mû par un bloc turbocompressé de 2,4 L. Celui-ci développe 260 chevaux et un couple de 277 livres-pied.

Mazda CX-5

Sylvain Raymond

Après s’être longtemps fait attendre, le Mazda CX-5 à moteur diesel sera finalement commercialisé au Canada. D’un volume de 2,2 L, cette mécanique génère 168 chevaux et 290 livres-pied. En conduite combinée, on annonce une consommation de 8,5 L/100 km. Son arrivée est prévue au courant de l’été.

Kia HabaNiro

William Clavey

Kia a profité de la vitrine que représente le salon de l’automobile de New York pour présenter un prototype électrique à l’allure extrêmement futuriste. Doté de portières papillon et d’une technologie de conduite autonome de niveau 5, l’HabaNiro proposerait une autonomie qui s’élève à 480 kilomètres.

Audi TT RS

Gabriel Gélinas

Pour souligner son cinquantième anniversaire en sol nord-américain, Audi a dévoilé la version la plus radicale de sa TT, soit la RS, dans le cadre du Salon de l’auto de New York. Sous son capot, on a droit à un moteur à cinq cylindres de 2,5 L qui lui permet d’atteindre les 100 km/h en aussi peu que 3,7 secondes.

Porsche 911 Speedster

Porsche

À l’occasion de son 70e anniversaire, Porsche a présenté une version conceptuelle de la Speedster en 2018. Constatant l’engouement autour de ce modèle, le constructeur automobile de Stuttgart vient d’en dévoiler une version de production. Elle est propulsée par un moteur à six cylindres à plat de 4,0 L qui peur rugir jusqu’à 9000 tours/minute. Seulement 1948 unités seront produites dans le monde. Au Canada, le prix est fixé à 312 500$.