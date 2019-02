Les artistes en larmes à «Projection privée» de Canal Vie

Revoir le film de sa vie, ça fait beaucoup pleurer. Du moins Brigitte Lafleur et Joël Legendre, deux des artistes de la nouveauté de Canal Vie Projection privée.

Animée par Hélène Bourgeois Leclerc, l’émission attendue le 6 mars est l’occasion pour des artistes de découvrir ou revoir des images marquantes de leur enfance, de recevoir des témoignages d’amour et de revivre un condensé des moments marquants de leur existence.

Plus que des souvenirs

Pour le téléspectateur, elle représente une incursion de plus dans la vie de personnalités bien connues. Une mini biographie avec certaines scènes captées à la caméra qui ont eu un grand impact sur le parcours des invités, mais sans la mine d’informations qu’on peut y trouver.

Dans le premier des deux épisodes proposés aux médias, Brigitte Lafleur dévoile, entre des larmes de joies, comment elle a séduit l’homme de sa vie avec une tactique audacieuse. Elle a écrire et tourner un court-métrage pour pouvoir embaucher son futur amoureux en tant que directeur de la photographie. On voit aussi sa grande amie d’enfance ainsi que plusieurs membres de sa famille lui livrer un témoignage d’amour.

Lors du deuxième, en compagnie de Joël Legendre, on apprend qu’il a fréquenté Marcia Pilote à l’adolescence, et qu’ils ont véritablement été amoureux. On est aussi témoin de l’arrivée de son fils adoptif Lambert à ses côtés et on constate que les séquelles de l’acte d’indécence commis dans un parc il y a quatre ans sont toujours présentes. «C’est encore un travail. C’est beaucoup un processus de pardon par rapport à moi-même. Arriver à me pardonner...», avoue-t-il à l’animatrice.

Douze artistes, 12 cadeaux

Contrairement à La vraie nature portée par Jean-Philippe Dion à TVA où les pensionnaires viennent y dévoiler une partie d’eux et s’ouvrir le cœur, ou encore Les enfants de la télé avec André Robitaille et Édith Cochrane à Radio-Canada qui n’évite pas les malaises cocasses, le nouveau rendez-vous de Canal Vie est surtout une occasion pour la vedette invitée d’apprécier le chemin parcouru et de se sentir choyée par la vie.

Projection privée se déclinera en 12 épisodes en format de 30 minutes. Outre Brigitte Lafleur et Joël Legendre, Guylaine Tremblay, Gildor Roy, Anick Lemay, Chantal Lacroix, Pénélope McQuade, Jean-François Breau, PY Lord, Cathy Gauthier, Laurent Paquin et Florence K prendront place dans une salle de cinéma pour revivre des moments de leur existence.