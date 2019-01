Les astronautes doivent faire des affiches et le résultat est hilarant

Les astronautes sont des êtres exceptionnels, des personnes capables d’une concentration inégalée, ne bronchant aucunement devant les pires catastrophes et devant subir des entraînements brutaux qui casseraient la plupart d’entre nous. Ce sont des surhommes (et des surfemmes!).

Pour alléger l’atmosphère, les différentes agences spatiales organisent souvent des activités «humanisantes», et c’est nous tous qui en profitons. Une heure de conte avec David Saint-Jacques, une superbe reprise de Space Oddity avec Chris Hadfield, Samantha Cristoforetti qui boit un espresso dans l’espace; on raffole de ce genre d’initiative.

Mais parfois, c’est... comment dire... un peu poussé?

Pour chaque expédition, la NASA crée une sorte d’affiche mettant en vedette les astronautes. Certaines relèvent d’idées évidentes (Star Wars, Star Trek, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, forcément), mais d’autres sont... disons... plus fantaisistes?

Mais toutes, toutes, sont malaisantes.

On a des questions:

Y a-t-il seulement un (ou une) astronaute qui voulait vraiment poser pour ces affiches?

Comment la NASA n’arrive-t-elle pas à faire mieux?

Comment ça se fait qu’il n’y ait pas plus de femmes astronautes? Ou de personnes racisées?

Source: Imgur