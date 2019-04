Les autorités de la santé s’inquiètent du vapotage chez les jeunes.

Les responsables de la santé publique de toutes les provinces canadiennes craignent la hausse du vapotage chez les jeunes.

«Nous trouvons que cette tendance est très troublante, surtout parce que beaucoup de ces jeunes sont des non-fumeurs» et parce que les utilisateurs sont exposés «à des substances chimiques nocives et ses effets à long terme sur la santé sont encore inconnus», ont-ils affirmé dans une déclaration commune publiée jeudi.

«Au Canada, nous avons eu de grands succès à faire baisser les taux de tabagisme chez les jeunes au cours des dernières années, mais nous redoutons vivement qu’une nouvelle génération de jeunes dépendants à la nicotine entraîne une résurgence du tabagisme ou crée de nouveaux problèmes de santé publique, renversant ainsi des décennies de progrès», ont-ils ajouté.

Ils dénoncent le fait que les dispositifs de vapotage soient mis en marché comme étant «novateur, cool et inoffensif». Les responsables de la santé publique déplorent aussi les produits basés sur des saveurs alléchantes, qui contiennent de la nicotine, ainsi que les dosettes.

«Une seule dosette peut exposer son utilisateur à la même quantité de nicotine qu’un paquet de cigarettes», ont-ils mentionné.

Les autorités sanitaires canadiennes ont fait savoir que la nicotine suscite «une très forte dépendance et peut avoir de graves conséquences pour le cerveau».

«Non seulement elle nuit à la mémoire et à la concentration de tous, mais elle influe sur le développement du cerveau des adolescents et des jeunes adultes. Elle modifie les parties du cerveau qui contrôlent l’attention, l’apprentissage, l’humeur et les impulsions», ont-ils précisé.

Ils demandent donc à l’État de renforcer la réglementation concernant le vapotage et de tout mettre en œuvre pour que les jeunes ne l’adoptent pas.

La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, a dit partager ces inquiétudes.

«Cette situation me préoccupe vivement», a-t-elle dit par communiqué. «C’est pourquoi le gouvernement du Canada procède à une consultation sur de nouvelles solutions pour contribuer à renverser cette tendance troublante. C’est également pourquoi Santé Canada accroît ses activités de vérification de la conformité et d’application de la loi concernant la vente et la promotion des produits de vapotage.»

Les consultations qui ont débuté jeudi se dérouleront jusqu’au 25 mai.