Les Capitals délogent les Islanders

Les Capitals de Washington se sont emparés du premier rang dans la section Métropolitaine en l’emportant 5 à 3 devant les Flyers de Philadelphie, mercredi soir, au Wells Fargo Center.

Cette cinquième victoire consécutive a permis à la formation de Washington de devancer les Islanders de New York au premier rang de leur section, et au quatrième de l’Association de l’Est.

Alex Ovechkin a inscrit son 46e but de la saison et a obtenu une mention d’aide sur la réussite de Tom Wilson. Le capitaine des Capitals s’est ainsi approché à un point du plateau des 1200 en carrière. Seulement deux joueurs actifs dans la LNH ont déjà franchi ce cap, soit Joe Thornton, des Sharks de San Jose (1465), et Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh (1202). Dans l’histoire de la ligue, 48 joueurs ont réussi l’exploit.

Brett Connolly, Andre Burakovsky et Nicklas Backstrom ont aussi touché la cible pour les Capitals.

Pour sa part, Braden Holtby a signé une 250e victoire en carrière en repoussant 27 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Brian Elliott et Cam Talbot ont fait face à un total de 35 lancers.

Philippe Myers, Claude Giroux et Scott Laughton ont été les marqueurs chez les Flyers. Pour Myers, il s’agissait d’un premier but en carrière dans la LNH.

L’équipe locale, qui a subi un premier revers en trois matchs, évoluait sans les services de l’attaquant Nolan Patrick, blessé au haut du corps.

Les Flyers sont toujours à neuf points du Canadien de Montréal et du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Est.