Chiens «dangereux» mis en adoption: «les chiens pitbulls, je les hais» - Benoit Dutrizac

Benoit Dutrizac s’est insurgé mardi que des «chiens dangereux», comme des pitbulls, puissent être mis en adoption par la SPCA.

«Pourquoi vous les mettez [les pitbulls] en adoption, s’est questionné l’animateur de l’émission du matin de QUB radio. Ils peuvent se promener sur une rue où il y a des enfants. Je trouve que c’est de mettre à risque des enfants pour rien.»

«Moi, les chiens pitbulls, je les hais. Je pense que ça ne devrait pas exister. Ils sont imprévisibles, ils sont dangereux. Et quand ils décident d’attaquer, ils partent avec le bras. Tout le monde le sait, à part maître Anne-France Goldwater», a insisté celui qui anime Dutrizac de 6 à 9.

ÉCOUTEZ l’échange musclé entre Benoit Dutrizac et Pierre Bourbonnais:

«Quand un pitbull est mal élevé, c’est une arme, c’est un dangereux. Il tue des gens, il démembre des gens», a-t-il soutenu. Ce sont des chiens malades mentaux. Ce sont des malades!»

Pas plus dangereux

Pour le directeur général de la SPCA Roussillon, Pierre Bourbonnais, un chien de type pitbull n’est pas plus dangereux qu’un berger allemand ou qu'un rottweiler par exemple. «Les pitbulls, ce ne sont pas des chiens qui sont plus agressifs ou plus imprévisibles, d’aucune façon», a-t-il plaidé.

Il s’est aussi défendu de mettre des chiens dangereux en adoption. «Dans un cas d’agressivité ou de danger, le chien serait euthanasié, a-t-il précisé en entrevue à Dutrizac de 6 à 9. Quand on voit qu’il y a un danger, on ne mettrait jamais un chien en adoption.»

M. Bourbonnais a également plaidé pour une plus grande surveillance des chiens qui ont attaqué afin de mieux prévenir les blessures.