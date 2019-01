Les drones devront être immatriculés et les pilotes devront obtenir une certification

OTTAWA – Transports Canada a annoncé mercredi que les opérateurs de drone devront dorénavant immatriculer leur aéronef télépiloté et obtenir une certification de pilote dès le printemps prochain.

Le nouveau règlement, qui entrera en vigueur le 1er juin à la suite de consultations menées ces derniers mois, s’applique à tous les pilotes qui disposent d’appareils pesant entre 250 grammes et 25 kilogrammes.

Le gouvernement fédéral, qui instaure deux catégories pour les opérations de drones – de base et avancée –, a indiqué que les règles toucheront les gens qui manient un drone pour le plaisir, le travail ou de la recherche.

Plusieurs incidents survenus près d’aéroports, notamment au Royaume-Uni, ont fait les manchettes ces dernières semaines, paralysant le trafic aérien. En décembre, TVA Nouvelles rapportait aussi qu’au moins deux drones avaient été détectés à quelques mètres des pistes de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, à Montréal.

«Nous avons été attentifs aux commentaires des Canadiens et avons mis à jour notre règlement afin de trouver le juste milieu entre l’aspect pratique et l’utilisation sécuritaire des drones», a dit le ministre des Transports, Marc Garneau.

«Les drones appartiennent à un secteur économique important et prometteur qui est susceptible d’améliorer nos vies et de relier les collectivités de tout le pays, a-t-il poursuivi. Notre nouveau règlement créera de nouvelles possibilités pour les Canadiens en établissant un cadre réglementaire sécuritaire et prévisible qui permettra à l’industrie d’innover et aux pilotes de drone à des fins récréatives, et autres, d’accéder en toute sécurité à l’espace aérien canadien.»

Nouvelles règles encadrant l’opération des drones:

- Immatriculer son drone et y marquer son numéro d’immatriculation

- Passer un examen en ligne et obtenir un certificat de pilote pour les opérations de base ou les opérations avancées

- Avoir au moins 14 ans pour les opérations de base et 16 ans pour les opérations avancées, à moins d’être supervisé par une personne titulaire des certificats appropriés

- Rester à une altitude inférieure à 122 m (400 pieds) au-dessus du sol

- Rester loin du trafic aérien