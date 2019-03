Les études de vos vedettes

Devant les caméras, sur scène ou un micro à la main, elles réussissent aujourd'hui à divertir, émouvoir, rire et faire réfléchir. Heureusement pour nous que certaines vedettes québécoises n'ont pas suivi à la lettre le plan qu'elles avaient imaginé aux études!

Graphisme

Depuis plusieurs années, Coeur de pirate et Marc Hervieux ont véritablement trouvé leur voie. Ils chantent pour leurs nombreux admirateurs. Or, les choses auraient pu être bien différentes pour eux. Ne croyant pas pouvoir vivre de la musique, Béatrice Martin a choisi différents domaines à l'université. Passionnée de mangas, elle a même appris des notions de graphisme! Ce domaine intéressait également beaucoup Marc Hervieux. À un point tel d'ailleurs que son apprentissage au Collègue Ahuntsic, à Montréal, l'a poussé à ouvrir les portes d'un studio. Plus tard, le ténor a toutefois préféré la musique classique au dessin.

Littérature

Qu'ont en commun Patrice Michaud, et Katherine Levac autre le fait qu'ils réussissent à vivre de leur art? Ils savent manier la langue et s'expriment facilement. Pas surprenant quand on sait que les deux chanteurs et l'humoriste ont tour à tour été attirés par l'univers de la littérature sur les bancs d'école. Grâce à leurs textes poignants, Patrice Michaud et Fanny Bloom sont devenus des auteurs-compositeurs-interprètes reconnus pour la qualité de leur plume. Quant à Katherine Levac, elle a su mettre en mots ses observations dans «Velours», un premier spectacle solo fort bien accueilli par le public et la critique l'an dernier.

Actuariat, commerce et marketing

Avant de monter sur scène pour présenter des numéros d'humour et donner vie à plusieurs autres projets comiques, Jean-François Mercier, Mike Ward et Louis Morissette n'entendaient pas à rire. Du moins lorsqu'il était question de chiffres et d'affaires parce qu'ils ont respectivement choisi les domaines de l'actuariat, du commerce et du marketing à l'université afin d'orienter leur carrière dans le monde du travail. Le milieu des années 1990 est par contre venu mettre la hache dans ces belles aspirations, les trois hommes décidant de joindre les rangs de l'École nationale de l'humour. Une décision payante.

Droit

À l'instar du comédien Emmanuel Bilodeau, Sébastien Benoît a été attiré par le monde de la justice avant de se tourner vers les arts et spectacles. À un point tel d'ailleurs qu'il s'est lancé dans des études en droit qu'il a complétées à l'Université de Montréal. Or, le chroniqueur et animateur a davantage pris plaisir à s'installer au micro de la radio communautaire qu'à se pencher sur la jurisprudence durant son parcours universitaire. Ses boulots obtenus après avoir reçu son diplôme prouvent que sa passion était bien loin d'une salle d'audience ou d'un tribunal. Cela fait 25 ans que Sébastien Benoît apparaît à la télé et presque 20 ans qu'on peut entendre sa voix sur les ondes radiophoniques.

Océanographie

On connaît Boucar Diouf pour les sages paroles contenues dans ses livres, grâce à ses monologues comiques et même son animation à la télé, lui qui a épaulé Francis Reddy sur le plateau de l'émission «Des kiwis et des hommes». Mais cet artiste d'origine sénégalaise ne laisse pas non plus sa place lorsqu'il est question de parler des fonds marins et des être vivants. Détenteur d'un baccalauréat en océanographie décerné par l'Université du Québec à Rimouski, il a cru bon d'enseigner la biologie avant d'explorer les arts. Au petit écran, il s'est notamment servi de ses connaissances quand on lui a confié les rênes du magazine documentaire «Océania».

Psychologie

Comme bon nombre de confrères, Pierre Hébert n'a pas tout misé sur une carrière à faire rire les gens. À preuve, avant son entrée à l'École nationale de l'humour, il a empêché sa créativité de s'exprimer librement en suivant des cours de psychologie, lui qui a un intérêt certain pour les gens. Visant l'obtention d'un doctorat, il a fait une croix sur cette avenue quand sa vie a basculé, le jour où celle dont il était grandement amoureux l'a quitté. C'est ce qui explique qu'il a décidé de tenter sa chance en humour, après s'être entretenu avec... une psychologue!

Éducation et histoire

C'est probablement à l'école qu'Edith Cochrane a su développer une aisance à communiquer devant public. Par contre, ce n'est certainement pas là qu'elle a appris comment capter la lumière des projecteurs. Non, car les études supérieures de l'animatrice et comédienne ont plutôt été centrées sur l'éducation et l'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Avec son baccalauréat, elle voulait enseigner. Mais bien avant, à l'adolescence, elle a goûté à l'impro. Pour son propre plaisir, sans véritables aspirations. C'est cet art et la LNI, au début des années 2000, qui ont grandement changé son destin.

Animation et recherche culturelle

Mariana Mazza était pourtant si près du but. En effet, il ne lui restait que trois mois de cours à compléter sur les bancs de l'Université du Québec à Montréal quand elle en a eu assez de ses études en animation et recherche culturelle. Au revoir, donc, baccalauréat. Ce qu'elle voulait, c'était faire rire les gens. Laisser ses traces en comédie, bâtir et suivre on propre parcours sans l'École nationale de l'humour. Son audace a porté ses fruits, car en 2016, elle a proposé un premier spectacle solo intitulé «Femme ta gueule». Ses élans passionnés ont atteint la cible.

Sciences humaines et mathématiques

Si Chantal Lacroix avait décidé de continuer dans la voie choisie lors de son entrée au Collège André-Grasset, à Montréal, les téléspectateurs auraient probablement été privés de ses chaînes de bonté. C'est qu'avant de parler température sur les ondes de MétéoMédia et de faire la joie du public avec tous ses élans de générosité, l'animatrice et conférencière a étudié les sciences humaines et les mathématiques. Le temps a toutefois prouvé hors de tout doute qu'elle a bien fait de laisser parler son cœur et de concentrer ses efforts à la télévision, à écrire des livres et à livrer des messages d'espoir aux gens.